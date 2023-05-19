Зеленский резко поставил Россию на место: Украина побеждает слабую Москву, у которой больше оружия

Страна-оккупант Россия действует агрессивно, поскольку осознает, что время империй давно уже прошло, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Украина побеждает агрессора Россию, у которой больше военных ресурсов - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Агрессор Россия – слабое государство. Украина побеждает Москву даже в ситуации, когда у нее больше оружия. Агрессивность российского государства свидетельствует не о силе, а слабости, которая продиктована пониманием того, что время империй давно прошло. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ходе выступления на саммите Лиги арабских государств он сказал о том, что Россия действует агрессивно, поскольку речь идет о слабом государстве. Украина ее побеждает даже в ситуации, когда у вражеской страны больше оружия.

"Россия слаба. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых наций не истечет никогда. И Украина это доказывает, так же как и доказывает ваша Лига (речь о Лиге арабских государств)", - отметил Зеленский.

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Также он пригласил участников Лиги напрямую сотрудничать с любыми посредниками Украины.

"И пусть наша с вами сила будет скоординирована ради покоя и блага людей всех наций", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

Он встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и выступил на саммите Лиги арабских государств (региональной организации, в которую входят 22 страны – Египет, Судан, Сомали, Джибути, Коморские острова, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Алжир, Ливия, Тунис, Марокко, Мавритания, Йемен, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ и Палестинская автономия, - ред.)

Президент Зеленский заявил, что во время поездки будет обсуждаться возвращение всех политических заключенных в Крыму и на других захваченных территориях, возвращение всех пленных и депортированных, представление формулы мира Киева и аспекты энергетической безопасности Украины в контексте ситуации со следующей зимой.

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