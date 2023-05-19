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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и выступит на саммите Лиги арабских государств

Алексей Тесля
19 мая 2023, 14:26 обновлено 19 мая, 14:39
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Наши приоритеты – возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, подчеркнул президент.
зеленский
Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию/ Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите Лиги арабских государств.

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом, проведу другие двусторонние переговоры", — написал он в Telegram.

"Наши приоритеты – возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой", — отметил президент.

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Еще одним приоритетом является "защита мусульманского сообщества Украины". "Вместе с нами – Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, – мусульмане", — написал также Зеленский.

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