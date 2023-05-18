Столтенберг назвал месяц, когда вопрос передачи Украине истребителей сдвинется с мертвой точки

Столтенберг подчеркнул, что поставки оружия развивались по мере того, как продвигалась война.

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Столтенберг анонсировал обсуждение поставок истребителей Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Министры обороны государств-членов НАТО будут обсуждать вопрос возможной передачи Украине западных истребителей на встрече, которая состоится в июне. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel.

Как отметил Столтенберг, поставки оружия развивались по мере того, как продвигалась война. В частности, он напомнил, что сначала важным было легкое противотанковое вооружение, затем появились гаубицы и зенитные установки, а позже – танки.

Что касается истребителей, то генсек НАТО упомянул, что некоторые страны, такие как Польша и Словакия, уже передали Киеву боевые самолеты МиГ-29 советской разработки.

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"Могу сказать, что мы постоянно обсуждаем вопрос, нужны ли современные западные истребители как в НАТО, так и в отношениях с Украиной. Я ожидаю, что эта тема будет затрагиваться на встрече министров обороны стран НАТО в июне", - заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что вопрос обслуживания истребителей также очень важен в контексте возможной передачи самолетов Украине.

"Мы сейчас говорим не только об истребителях, но и об огромном количестве боеприпасов и запасных частей, а также круглосуточном техническом обслуживании", - отметил он.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Смотрите видео о том, кто из союзников первым передаст Украине F-16:

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