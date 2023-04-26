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"Открыли дверь, но держат на пороге": политолог оценил перспективу вступления Украины в НАТО

Алина Дембицкая
26 апреля 2023, 02:10
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Вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс в среднесрочной перспективе составляет лишь 20%.
Андрей Золотарев, НАТО
Золотарев оценил перспективу вступления Украины в НАТО / УНИАН

В ближайшей среднесрочной перспективе, то есть в период до 5 лет, Украине членство в НАТО не светит. Сейчас вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс составляет лишь 20%. Такое мнение в интервью Главреду высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Не исключаю, что у нас возможно все: 5 лет назад никто и представить не мог, что орда пойдет полномасштабной войной на Украину и до последнего момента казалось, что это невозможно. Но, тем не менее, это произошло", - отметил Золотарев.

Он подчеркнул, что еще 5 лет назад вообще не стоял вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО. И хоть армия Швеции выстроена по стандартам НАТО, но вопрос был не актуален. Однако сейчас видно, как все повернулось.

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"Если произойдет что-то и будет принято политическое решение, то это возможно. Но вероятность этого – не более 20%. Даже если мы выполним все 250 стандартов НАТО, и наша армия действительно будет считаться самой сильной в Европе, не на словах, а на деле, это еще не открывает для нас дорогу в НАТО. Да, нам говорят об открытой двери, но держат на пороге", - сказал политолог.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - сказал Столтенберг.

Позже генсек НАТО заявил, что все страны-союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем вступит в Альянс. При этом Столтенберг подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина добилась победы над РФ.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.

Смотрите видео о том, что Андрей Золотарев рассказал в интервью Главреду о членстве Украины в НАТО:

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