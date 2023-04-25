"Столтенберг кривит душой": в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит - Золотарев

Золотарев считает, что вопрос членства Украины в НАТО – это вопрос политического решения. И такого решения по факту нет.

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Золотарев заявил, что в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит / коллаж УНИАН

Украина могла стать членом НАТО еще в 2008 году, однако препятствием стала позиция Франции и Германии. После саммита в Бухаресте, Украина не получила дорожную карту членства в НАТО из-за вето стран-членов. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Когда некоторые в нулевые годы говорили "НАТО – нет", обосновать на тот момент эту позицию было сложно. В то же время те, кто сейчас говорит о будущем членстве в НАТО, забывает о том, что видимо, Украина никогда не была так близко к вступлению в НАТО, как в 2008 году, поскольку тогда по очень многим формальным критериям мы подходили. Когда нам рассказывают о 250 стандартах НАТО, из которых Украина выполнила только 47, многие забывают о таких странах, как Литва, Латвия и Эстония, у которых, наверное, очень мощные вооруженные силы, которые взяли и приняли в члены НАТО. Или те же Словакия и Болгария, которые не могут похвастаться соответствием своих вооруженных сил стандартам НАТО. То есть у многих до сих пор на вооружении стоят образцы, которые были разработаны еще в 1960-1970-е годы в Советском Союзе", - отметил политолог.

Золотарев считает, что вопрос членства Украины в НАТО – это вопрос политического решения. По его словам, такого решения по факту нет.

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"Да, двери НАТО, как заявил Йенс Столтенберг, открыты, но когда он говорит о том, что все члены Альянса желают видеть там Украину, то он кривит душой. Мне трудно представить, как нам в этом деле будет помогать та же Венгрия, которая на форуме партии Фидес изображает карту "Великой Венгрии", к Трианонскому договору с территориями, принадлежащими сегодня Австрии, Сербии, Румынии, Украине, Словакии. Да и политика Орбана попахивает пророссийским прокси. Есть еще и Греция, пожалуй, одна из стран, которые меньше всего нам помогают. И если начать загибать пальцы, то, наверное, одной руки для тех стран, где сильное пророссийское лобби и где будут ставить палки в колеса, не хватит", - сказал эксперт.

"Поэтому опираемся на следующее. Да, замглавы Офиса президента Андрей Ляхович заявил, что независимо от того, будет это решение принято или нет, мы считаем себя членами НАТО. Но считать себя можно и свидетелем инопланетного разума, но по факту в обозримом будущем нет решения по членству Украины в НАТО. Обратите внимание, как молниеносно туда вошла Финляндия. Конечно, были трения с Турцией, но эти вопросы быстро решили. Я думаю, что в течение года членом НАТО станет и Швеция. То есть те страны, которые традиционно считались нейтральными. Помните, как российская пропаганда делала акцент на необходимости "финляндизации" Украины? Линия Кекконена закончилась – практически 80-летний период, когда Финляндия была неким буфером между НАТО, Советским Союзом и странами Варшавского договора, прошел и о нейтралитете забыли как раз из-за Путина, который принял решение о нападении на Украину", - отметил Золотарев.

По его словам, Украина уже переняла очень много опыта в плане боевой подготовки, обучения военнослужащих, образцов вооружения, стандартов боеприпасов от НАТО.

"Из советских образцов у нас осталось только то, что в качестве трофеев захватили в ходе бегства россиян из Харьковской области осенью. А так старое, доставшееся в наследство от Советской армии вооружение, либо уничтожено, либо стало непригодным. И сегодня все чаще мы видим, что армия Украины использует технику стандартов НАТО. Но это еще не значит, что нам светит членство", - подчеркнул он.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Как отметил Золотарев, для НАТО и Соединенных Штатов Украина делает колоссальную работу, поскольку разрушить миф о "второй армии мира" – это дорого стоит.

"Во сколько обошлась гонка вооружений США с Советским Союзом? Это сотни тысяч миллиардов долларов, а здесь США и страны НАТО потратили на военную помощь Украине чуть более 100 миллиардов долларов. Фактически ВСУ оказали НАТО колоссальную услугу. И поэтому сегодня получается парадоксальная ситуация, когда нам говорят "и да, но нет" – Столтенберг говорит нам "да", но потом другие ему говорят, что сначала должна закончится война. Закончится война – найдутся другие причины, поэтому в ближайшей среднесрочной перспективе нам членство в НАТО не светит", - добавил политолог.

Смотрите видео о том, что Андрей Золотарев думает о членстве Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - сказал Столтенберг.

Позже генсек НАТО заявил, что все страны-союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем вступит в Альянс. При этом Столтенберг подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина добилась победы над РФ.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.

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