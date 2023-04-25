"РФ готовит запас ракет": эксперт рассказал, куда могут ударить оккупанты

Оккупанты планируют осуществить массированную ракетную атаку в случае масштабного наступления украинских войск и прорыва российской обороны.

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Эксперт рассказал по каким целям РФ может нанести удары / Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупационные войска в последнее время не наносят массированных ракетных ударов по украинским городам. Такая "пауза" может происходить по нескольким причинам. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире 24 канала.

По словам военного эксперта, Россия не осуществляет масштабных ракетных обстрелов в течение длительного периода времени, поскольку готовит запас ракет.

Он отметил, что оккупанты планируют осуществить массированную ракетную атаку в случае масштабного наступления украинских войск и прорыва российской обороны. При этом, независимо от того, будет ли Украина проводить удары по военным объектам на территории России, или даже будет атаковать Москву или Кремль, ракетный удар будет осуществлен.

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"Первым российский Генштаб примет решение нанести наибольший ущерб не только по политическим центрам Украины или по критической энергоструктуре, а прежде всего по транспортным узлам и коммуникациям", - уверен Федоров.

По мнению эксперта, это может максимально усложнить подвоз боеприпасов, подкрепления, военной техники и т.д. в зону наступления украинских сил.

Кто такой Юрий Федоров Юрий Федоров - кандидат исторических наук, профессор, член Чешской ассоциации международных исследований, профессор Пражского муниципального университета, специалист в области проблем международной безопасности и контроля над ядерными вооружениями.

Ракетный террор россиян

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с начала весны российские оккупационные войска пересмотрели тактику обстрелов украинских городов. Теперь захватчики сосредоточились на ракетных атаках тех территорий, до которых могут добраться.

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Теперь это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", - сказал Игнат.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в акватории Черного моря продолжают маневрировать ракетоносители страны-агрессора России, что создает высокую угрозу ракетных ударов по территории Украины. Российские захватчики могут применять тактику точечных ракетных ударов.

"Нужно отслеживать и активность авиации, и присутствие ракетоносителей в Черном море. Не исключено, что они могут применить точечные ракетные удары, но, очевидно, что экономят такое оружие", - сказала Гуменюк.

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