В ближайшие дни Зеленский встретится с Байденом: Ермак раскрыл подробности

Глава Офиса президента подтвердил, что украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским из Саудовской Аравии отправится в Японию, где проходит саммит G7.

https://glavred.info/ukraine/v-blizhayshie-dni-zelenskiy-vstretitsya-s-baydenom-ermak-raskryl-podrobnosti-10471630.html Ссылка скопирована

В ближайшие дни Зеленский встретится с Байденом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский отправляется в Японию на саммит Большой семерки (G7). Там он сможет встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

Так, глава Офиса президента подтвердил, что украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским из Саудовской Аравии отправится в Японию, где проходит саммит G7.

"С Байденом президент будет встречаться в ближайшие дни. Я думаю, что в деталях будет проговаривать не только этот вопрос (об обучении украинских пилотов на истребителях F-16 – ред.), но и многие другие", - сказал Ермак.

видео дня

Также он отметил, что с сегодняшнего дня официально можно сказать о создании "коалиции истребителей".

"Это говорит о том, что Украина очень быстро будет иметь все необходимое для того, чтобы защитить наше украинское небо, города и наших граждан", - добавил глава Офиса президента.

Байден одобрил обучение пилотов ВСУ на F-16

Президент США Джо Байден поддержал инициативу союзников, которая предусматривает обучение украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая боевые самолеты F-16. Учения могут начаться уже через несколько недель и должны длиться несколько месяцев.

Как сообщает NBCNews, высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена на условиях анонимности рассказал, что США и другие союзники Киева в западном мире планируют передать Украине истребители F-16. Когда Украина получит F-16 и какие конкретно страны поставят самолеты, пока неизвестно. В контрнаступлении, которое ожидается в скором времени, такая боевая авиация задействована не будет.

Ранее советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак говорил, что Украина планирует получить 40-50 истребителей F-16.По его словам, такое количество боевых машин позволит создать 3-4 эскадрильи для защиты неба от ударов РФ.

Смотрите видео о том, кто из союзников первым передаст Украине F-16:

Вас может заинтересовать: