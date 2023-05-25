"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронт

Если в РФ появится несколько проблемных территорий, где будут точиться боевые действия, ей будет не до захватнических войн в других государствах.

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Генерал СБУ сказал, когда посыплется фронт/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Facebook Ягун

Рейд российских добровольцев в Белгородской области страны-агрессора России заставит Кремль направить на решение этой проблемы значительную часть своих усилий. Это в свою очередь будет отвлекать российских оккупантов от войны в Украине. Однако если в РФ появится не одна такая проблемная территория, а несколько, тогда Кремлю будет вообще не до войны против нашего государства.

Ситуация на Белгородщине отвлечет РФ на решение внутренних проблем. Об этом рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Главреду.

"Я думаю, что при таком развитии событий (если внутри РФ появится две или три горячие точки – ред.) России будет не до нашей войны. Ситуация на Белгородщине – один из способов, чтобы отвлечь Россию на внутренние проблемы, и мы об этом давно говорили", – отмечает Ягун.

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Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Генерал подчеркнул, что если бы ситуация сложилась именно таким образом, то России вообще было бы не до захватнических войн в других государствах.

"Когда в России начнется пожар внутренних проблем и их нужно будет тушить, Москве будет точно не до захватнических войн в других государствах – тогда посыплются все ее анклавы, среди которых Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и другие образования", – отметил он.

Он считает такой вариант развития событий вполне возможным.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, почему добровольцы России на операцию в Белгородской области имеют несколько дней:

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, в утром понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

Утром 23 мая добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что на территории Белгородской области РФ действуют российские патриоты, которым уже "допек" российский диктатор Владимир Путин и которые хотят изменить политический режим в своем государстве. При этом украинские военные не заходили и не собираются заходить на территорию России.

Тем временем появилась информация, что РФ хочет перебросить дополнительные войска в Белгородскую область из-за обострения ситуации на этой территории. В частности, в РФ планируют перебросить туда часть боеспособных подразделений оккупантов, которые сейчас воюют в Украине.

Напомним, экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун отмечал, что рейд "РДК" и "ЛСР" на Белгородщине станет серьезной проблемой для Кремля. РФ столкнулась с хорошо подготовленным подразделением с боевым опытом. А Украине выгодна эта ситуация, ведь это заставит оккупантов направить значительную часть усилий на решение этой проблемы.

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