"Хотят изменить режим в РФ": ВСУ не пойдут на Белгородщину, там восстали российские патриоты – Маляр

В Белгородской области действуют патриоты России, которые хотят изменить политический режим в своей стране. Такие настроения были еще до вторжения РФ в Украину.

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На Белгородщине патриоты России восстали против путинского режима/ Telegram Легион "Свобода России", скрин

На территории Белгородской области страны-агрессора РФ действуют российские патриоты, которым уже "допек" российский диктатор Владимир Путин. Они хотят изменить политический режим в своем государстве.

При этом украинские военные не заходили и не собираются заходить на территорию России. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире "Сніданок з 1+1".

"Мы не ведем войны на чужих территориях. Мы это неоднократно доказывали и это говорим. И, собственно, то, как украинская армия ведет войну, мы показываем свою цивилизованность. Мы освобождаем свои территории в тех границах, которые признаны в 1991 году", – подчеркнула Маляр.

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Она отметила, что участок границы с Белгородской областью для украинских военных очень опасен.

Маляр отметила, что ситуация в Белгородской области – это предполагаемый внутренний российский кризис. Этот кризис назревал еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это патриоты России, насколько мы понимаем. Люди, которые восстали фактически против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с Российской Федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они – граждане России, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине", – рассказала заместитель министра обороны Украины.

Она подчеркнула, что в Белгородской области действуют сознательные патриоты России, которым уже "допек" Путин и которые хотят изменить политический режим в своем государстве.

Заместитель главы Минобороны отметила, что среди россиян такое недовольство назревало еще до полномасштабного вторжения, ведь глава Кремля больше внимания уделяет милитаризации России, чем ее развитию. Также Маляр добавила, что большинство россиян со временем будут чувствовать вину и позор за то, что поддерживали войну против Украины.

По словам Маляр, в РФ сейчас все понимают, что режим нужно менять, но только сейчас собралась критическая масса для этого.

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, в Утром понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

В Кремле прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

Между тем россияне начали массово бежать из Белгородской области на фоне атаки на этот регион страны-агрессора и заявлений российских властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах. На дорогах образовались пробки. Кроме того, россияне заметили колонну автобусов для эвакуации.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что события в Белгородской области РФ вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

Утром 23 мая добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

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