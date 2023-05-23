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В Европе полагают, что ВСУ могут получить самолеты F-16 уже осенью - Politico

Дмитрий Видоменко
23 мая 2023, 10:57 обновлено 23 мая, 11:07
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Передача Украине американских истребителей F-16 может состояться уже осенью нынешнего года, сообщает западное издание Politico.
F-16, ВСУ
Боевые самолеты F-16 могут поступить в распоряжение ВСУ уже осенью 2023 года - Politico / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Дипломаты и чиновники из военных ведомств в Европе полагают, что истребители американского производства модели F-16 в распоряжении ВСУ могут появиться уже осенью нынешнего года. Об этом сообщает портал Politico на собственные информированные источники, знакомые с ситуацией.

На вопрос о сроках передачи украинских офицерах таких боевых самолетов к осени нынешнего года высокопоставленный представитель военного ведомства одного из государств Центральной Европы ответил в положительном тоне.

"Думаю, да", — сказал источник.

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Отвечая на аналогичный вопрос журналистов, высокопоставленный дипломат из Восточной Европы сказал: "Почему бы и нет".

К слову, на фоне недавнего саммита "Большой семерки" (G7) в японском городе Хиросима западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просит командование ВСУ.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Смотрите видео с комментарием спикера ВС ВСУ Юрия Игната насчет передачи истребителей F-16:

F-16 для Украины

В течение нескольких месяцев США публично утверждали, что истребители не стоят на первом месте в списке приоритетов военной помощи Украине.

Высокопоставленные чиновники из США говорили, что Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, поскольку истребитель стоит слишком дорого. Как следствие на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16.

Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

22 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что в США готовятся передать Украине западные истребители F-16, которые необходимы для освобождения оккупированных территорий и победы в войне со страной-агрессором РФ. Эта передача истребителей может состояться уже в ближайшие месяцы.

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