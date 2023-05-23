УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ перебрасывает часть войск из Украины в Белгородскую область – СМИ

Алёна Воронина
23 мая 2023, 12:03 обновлено 23 мая, 12:46
455
Из-за обострения ситуации на Белгородщине туда хотят перебросить часть российских оккупантов с фронта.
Российские военные
РФ хочет перебросить на Белгородщину часть войск из Украины/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия хочет перебросить дополнительные войска в Белгородскую область из-за обострения ситуации на этой территории.

В частности, в РФ планируют перебросить туда часть боеспособных подразделений оккупантов, которые сейчас воюют в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свой источник в украинской разведке.

Отмечается, что сейчас командование западного военного округа России принимает решение о том, чтобы оперативно перебросить на границу в Белгородской области отдельные боеспособные подразделения.

видео дня

"В частности, сейчас принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площаданка Луганской области) в Белгородскую область", – сообщил источник.

Согласно данным интерактивной карты Deep State, так называемая "серая зона" на Белгородщине уже занимает площадь в 31,07 квадратных километров.

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, в утром понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

В Кремли прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что события в Белгородской области РФ вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

Утром 23 мая добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что на территории Белгородской области РФ действуют российские патриоты, которым уже "допек" российский диктатор Владимир Путин и которые хотят изменить политический режим в своем государстве. При этом украинские военные не заходили и не собираются заходить на территорию России.

Смотрите видео, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о последних событиях в Белгороде:

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине Белгород вторжение России Белгородская область
Реклама

Главное за день

РФ перебрасывает часть войск из Украины в Белгородскую область – СМИ

РФ перебрасывает часть войск из Украины в Белгородскую область – СМИ

12:03 Мир
Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам

Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам

11:28 Украина
"Хотят изменить режим в РФ": ВСУ не пойдут на Белгородщину, там восстали российские патриоты – Маляр

"Хотят изменить режим в РФ": ВСУ не пойдут на Белгородщину, там восстали российские патриоты – Маляр

11:22 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:49

Невероятная польза и простота микрозелени: в чем секрет ее сверхпопулярности

12:48

Favbet Foundation передал бригаде имени Черных Запорожцев пикап Mitsubishi

12:45

Погибнут за одну ночь: какие цветы категорически нельзя выносить летом на улицу

12:27

Лукашенко может стать гарантом военной безопасности Россиимнение

12:11

Можно ли сделать макароны без масла: способ, который спасет любую хозяйку

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:10

Умер звезда "Тора", "Рима" и "Звездных войн" Рэй Стивенсон

12:05

"Теперь это глубже и сильнее": Мартин Скорсезе поддержал Украину на Каннском кинофестивалеВидео

12:03

РФ перебрасывает часть войск из Украины в Белгородскую область – СМИВидео

11:50

Удар в любой момент: в ВСУ назвали, откуда может быть новая ракетная атака РФ

Реклама
11:28

Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехамФото

11:22

"Хотят изменить режим в РФ": ВСУ не пойдут на Белгородщину, там восстали российские патриоты – МалярВидео

11:16

Гороскоп на завтра 24 мая 2023: Девам - дополнительный заработок, Ракам - долгожданная встречаВидео

10:57

В Европе полагают, что ВСУ могут получить самолеты F-16 уже осенью - PoliticoВидео

10:52

В шоке даже предатель Кива: пропагандист Красовский снова заявил, что украинских детей нужно убиватьВидео

10:45

Стрелковые бои, удары БПЛА и огонь с закрытых позиций: разведка Британии о рейдах на Белгородщине

10:38

Справятся лишь гении: нужно за 10 секунд найти котенка в необычайной оптической иллюзии

10:17

Загадка платка в пиджаке: почему на самом деле мужчины носили его в переднем кармане

09:56

Дальнобойный Taurus бьет на 500 км: в Бундестаге хотят вооружить Украину крылатыми ракетамиВидео

09:55

"У Путина был вид, как у щенка, которого ругают": в Сети рассказали, как Патрушев отчитал диктатора РФВидео

09:50

Как пенсионерам вовремя и без задержки получать пенсии: в ПФУ дали инструкцииВидео

Реклама
09:40

"Освобождение" Белгородщины продолжается: российские "добровольцы" заявили о продвиженииВидео

09:03

Надевать чужие очки нельзя: на это есть 3 причины

09:01

ВСУ "демобилизировали" танцора-оккупанта из Магадана

09:00

Что на самом деле происходит в Белгородской области?мнение

08:48

В Украине переписали цены на продукт, который нужен на каждой кухнеВидео

08:40

Спас много военных в самых горячих точках: на фронте погиб известный львовский медик

08:05

В свои 25 уже был командиром: в боях за Украину погиб молодой военный из Хмельницкой области

07:57

События в Белгородской области вызвали панику в РФ – ISWВидео

07:24

В ВВС США рассказали, когда истребители F-16 прибудут в Украину

07:00

Тысяча и одно удовольствие: Кипр приглашает укринцев на терапию едой, морем и горами

06:41

"Бавовна" в Белгороде: в центре города прогремел взрыв в здании ФСБ и МВДВидео

06:20

Путин изнывает от зависти: на месте Зеленского должен был быть онмнение

05:50

Зачем в чай добавляют соль: рецепты необычного напитка, который удивит вас своим вкусом

05:45

Гороскоп на сегодня 23 мая 2023: Тельцам - расстройства и разочарования, Весам - большие переменыВидео

05:15

Как говорить о любви на украинском: 5 необычных фраз от языковеда АвраменкоВидео

04:30

Гороскоп на июнь 2023 для Львов: радость, любовь, выигрыш и романтическое знакомство

03:45

Безумная головоломка: только люди с высоким IQ заметят странную ошибку на изображении гостиной

03:20

Удивите всех: восхитительно вкусные трубочки из крабовых палочек - рецепт за 100 гривенВидео

03:10

"Путин обделался от злобы": Алексея Панина объявили в розыск в РФ - реакция актера

02:40

Можно ли есть шкварки: многие ахнут, узнав неожиданный ответ

Реклама
02:20

"Пошел добровольцем": на войне погиб режиссер телеканала Малятко TV Иван Кузьминский

00:51

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делатьВидео

00:17

"Россияне освобождают РФ": Жданов заявил, что в стране-агрессоре началась гражданская войнаВидео

22 мая, понедельник
23:58

Настоящее райское наслаждение: как сделать так, чтобы в доме воцарился божественный аромат

23:30

Почему нельзя "приводити приклад" и "задавати питання": языковед рассказал о типичной ошибкеВидео

23:10

Какие платья будут в моде летом 2023: 5 вариантов сказочной красоты на каждый день

23:04

"Украина имеет право": в США впервые отреагировали на события в Белгородской областиВидео

22:51

Охрип и потерял голос: у Петросяна серьезные проблемы со здоровьемВидео

22:43

Футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан станут родителями во второй разВидео

22:31

Америка передаст Украине истребители F-16 в ближайшие месяцы - Госдеп СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять