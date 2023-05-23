РФ перебрасывает часть войск из Украины в Белгородскую область – СМИ

Из-за обострения ситуации на Белгородщине туда хотят перебросить часть российских оккупантов с фронта.

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РФ хочет перебросить на Белгородщину часть войск из Украины/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия хочет перебросить дополнительные войска в Белгородскую область из-за обострения ситуации на этой территории.

В частности, в РФ планируют перебросить туда часть боеспособных подразделений оккупантов, которые сейчас воюют в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свой источник в украинской разведке.

Отмечается, что сейчас командование западного военного округа России принимает решение о том, чтобы оперативно перебросить на границу в Белгородской области отдельные боеспособные подразделения.

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"В частности, сейчас принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площаданка Луганской области) в Белгородскую область", – сообщил источник.

Согласно данным интерактивной карты Deep State, так называемая "серая зона" на Белгородщине уже занимает площадь в 31,07 квадратных километров.

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, в утром понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

В Кремли прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что события в Белгородской области РФ вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

Утром 23 мая добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что на территории Белгородской области РФ действуют российские патриоты, которым уже "допек" российский диктатор Владимир Путин и которые хотят изменить политический режим в своем государстве. При этом украинские военные не заходили и не собираются заходить на территорию России.

Смотрите видео, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о последних событиях в Белгороде:

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