Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на фронтовый участок. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды.
"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Также глава государства опубликовал фото награждения украинских военнослужащих.
Отметим, День морской пехоты Украины отмечается ежегодно 23 мая.
Визит Зеленского в Бахмут
В конце марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Бахмутском направлении Донецкой области. Он пообщался с воинами и наградил украинских героев. Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, погибших в войне с агрессором Россией.
20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.
Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".
Подполковник ГУР Денис Десятник заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции на небольшой части Бахмута. Несмотря на то, что оккупанты продвинулись в городе, ВСУ в ближайшее время могут отбить Бахмут и освободить от врага.
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