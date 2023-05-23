УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам

Анна Ярославская
23 мая 2023, 11:28 обновлено 23 мая, 11:28
2
День морской пехоты Украины отмечается ежегодно 23 мая. По случаю праздника президент вручил награды.
1684829824-1116.jpg
Зеленский лично поздравил "морских котиков" Украины с праздником / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на фронтовый участок. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также глава государства опубликовал фото награждения украинских военнослужащих.

видео дня

Отметим, День морской пехоты Украины отмечается ежегодно 23 мая.

  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский приехал на фронт
    Зеленский приехал на фронт Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Визит Зеленского в Бахмут

В конце марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Бахмутском направлении Донецкой области. Он пообщался с воинами и наградил украинских героев. Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, погибших в войне с агрессором Россией.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

Подполковник ГУР Денис Десятник заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции на небольшой части Бахмута. Несмотря на то, что оккупанты продвинулись в городе, ВСУ в ближайшее время могут отбить Бахмут и освободить от врага.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам

Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам

11:28 Украина
"Хотят изменить режим в РФ": ВСУ не пойдут на Белгородщину, там восстали российские патриоты – Маляр

"Хотят изменить режим в РФ": ВСУ не пойдут на Белгородщину, там восстали российские патриоты – Маляр

11:22 Мир
В Европе полагают, что ВСУ могут получить самолеты F-16 уже осенью - Politico

В Европе полагают, что ВСУ могут получить самолеты F-16 уже осенью - Politico

10:57 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:28

Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам

11:22

"Хотят изменить режим в РФ": ВСУ не пойдут на Белгородщину, там восстали российские патриоты – Маляр

11:16

Гороскоп на завтра 24 мая 2023: Девам - дополнительный заработок, Ракам - долгожданная встречаВидео

10:57

В Европе полагают, что ВСУ могут получить самолеты F-16 уже осенью - PoliticoВидео

10:52

В шоке даже предатель Кива: пропагандист Красовский снова заявил, что украинских детей нужно убиватьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:45

Стрелковые бои, удары БПЛА и огонь с закрытых позиций: разведка Британии о рейдах на Белгородщине

10:38

Справятся лишь гении: нужно за 10 секунд найти котенка в необычайной оптической иллюзии

10:17

Загадка платка в пиджаке: почему на самом деле мужчины носили его в переднем кармане

09:56

Дальнобойный Taurus бьет на 500 км: в Бундестаге хотят вооружить Украину крылатыми ракетамиВидео

Реклама
09:55

"У Путина был вид, как у щенка, которого ругают": в Сети рассказали, как Патрушев отчитал диктатора РФВидео

09:50

Как пенсионерам вовремя и без задержки получать пенсии: в ПФУ дали инструкцииВидео

09:40

"Освобождение" Белгородщины продолжается: российские "добровольцы" заявили о продвижении

09:03

Надевать чужие очки нельзя: на это есть 3 причины

09:01

ВСУ "демобилизировали" танцора-оккупанта из Магадана

09:00

Что на самом деле происходит в Белгородской области?мнение

08:48

В Украине переписали цены на продукт, который нужен на каждой кухнеВидео

08:40

Спас много военных в самых горячих точках: на фронте погиб известный львовский медик

08:05

В свои 25 уже был командиром: в боях за Украину погиб молодой военный из Хмельницкой области

07:57

События в Белгородской области вызвали панику в РФ – ISW

07:24

В ВВС США рассказали, когда истребители F-16 прибудут в Украину

Реклама
07:00

Тысяча и одно удовольствие: Кипр приглашает укринцев на терапию едой, морем и горами

06:41

"Бавовна" в Белгороде: в центре города прогремел взрыв в здании ФСБ и МВДВидео

06:20

Путин изнывает от зависти: на месте Зеленского должен был быть онмнение

05:50

Зачем в чай добавляют соль: рецепты необычного напитка, который удивит вас своим вкусом

05:45

Гороскоп на сегодня 23 мая 2023: Тельцам - расстройства и разочарования, Весам - большие переменыВидео

05:15

Как говорить о любви на украинском: 5 необычных фраз от языковеда АвраменкоВидео

04:30

Гороскоп на июнь 2023 для Львов: радость, любовь, выигрыш и романтическое знакомство

03:45

Безумная головоломка: только люди с высоким IQ заметят странную ошибку на изображении гостиной

03:20

Удивите всех: восхитительно вкусные трубочки из крабовых палочек - рецепт за 100 гривенВидео

03:10

"Путин обделался от злобы": Алексея Панина объявили в розыск в РФ - реакция актера

02:40

Можно ли есть шкварки: многие ахнут, узнав неожиданный ответ

02:20

"Пошел добровольцем": на войне погиб режиссер телеканала Малятко TV Иван Кузьминский

00:51

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делатьВидео

00:17

"Россияне освобождают РФ": Жданов заявил, что в стране-агрессоре началась гражданская войнаВидео

22 мая, понедельник
23:58

Настоящее райское наслаждение: как сделать так, чтобы в доме воцарился божественный аромат

23:30

Почему нельзя "приводити приклад" и "задавати питання": языковед рассказал о типичной ошибкеВидео

23:10

Какие платья будут в моде летом 2023: 5 вариантов сказочной красоты на каждый день

23:04

"Украина имеет право": в США впервые отреагировали на события в Белгородской областиВидео

22:51

Охрип и потерял голос: у Петросяна серьезные проблемы со здоровьемВидео

22:43

Футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан станут родителями во второй разВидео

Реклама
22:31

Америка передаст Украине истребители F-16 в ближайшие месяцы - Госдеп СШАВидео

22:18

"Будут умирать там до последнего": Жданов заявил ,что "вагнеровцы" не смогут выйти из БахмутаВидео

22:12

"Освобождение" БНР: Евгений Клопотенко подыскивает в Белгороде площадь под ресторанВидео

22:01

ВСУ возьмут Бахмут в полуокружение и будут расстреливать российские части, как в тире - СвитанВидео

21:39

Что нельзя одевать 24 мая, чтобы весь год проблем не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

20:35

Украину зальет дождями: синоптики предупредили о сильнейшем шторме и грозеВидео

20:17

Впервые за долгое время: Ольга Фреймут засветила младших детей

20:12

"Анонсировать есть что": в ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под БахмутомВидео

19:48

"По возможности атакуем": ВСУ продвинулись под Бахмутом, ЧВК Вагнер почти уничтожена - ЧереватыйВидео

19:48

Нам выпал уникальный шансмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять