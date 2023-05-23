Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам

День морской пехоты Украины отмечается ежегодно 23 мая. По случаю праздника президент вручил награды.

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Зеленский лично поздравил "морских котиков" Украины с праздником / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на фронтовый участок. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также глава государства опубликовал фото награждения украинских военнослужащих.

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Отметим, День морской пехоты Украины отмечается ежегодно 23 мая.

Визит Зеленского в Бахмут

В конце марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Бахмутском направлении Донецкой области. Он пообщался с воинами и наградил украинских героев. Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, погибших в войне с агрессором Россией.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

Подполковник ГУР Денис Десятник заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции на небольшой части Бахмута. Несмотря на то, что оккупанты продвинулись в городе, ВСУ в ближайшее время могут отбить Бахмут и освободить от врага.

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