В ближайшее время Бахмут будет освобожден - подполковник ГУР

Украинские военные очистят Бахмут от российских оккупантов и произойти это может в ближайшее время.

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ВСУ в ближайшее время освободят Бахмут / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, фото: Украинская добровольческая армия

Украинские военные продолжают удерживать позиции на небольшой части Бахмута Донецкой области. Несмотря на то, что оккупанты продвинулись в городе, ВСУ в ближайшее время могут отбить Бахмут и освободить от врага. Об этом заявил бывший командир спецподразделения Израиля, подполковник ГУР Денис Десятник, сообщает 24 канал.

Он акцентировал на том, что в городе сейчас сложная ситуация, однако нельзя сказать о полном захвате города оккупантами. Десятник добавил, что совсем скоро оккупантов будет ждать "жесткая расплата".

"Наши силы до сих пор борются за Бахмут, до сих пор проводят спецоперации по уничтожению врага. Врагу рановато радоваться, что они взяли в Бахмут. Фланги полностью наши и я думаю, что в ближайшее время мы сможем отвоевать Бахмут и он снова будет под полным контролем Вооруженных Сил Украины", - сказал Десятник.

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Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Смотрите видео о том, как армии РФ может провалиться в Бахмуте:

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивают атаки оккупантов. ВСУ держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают выполнять очень важную задачу в Бахмуте.

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