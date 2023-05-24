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РФ столкнулась с серьезным противником на Белгородщине, Украине это выгодно – генерал

Алёна Воронина
24 мая 2023, 10:54 обновлено 24 мая, 10:58
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Российские добровольцы всего за 8 часов взяли территорию, которую ЧВК "Вагнера" брала 9 месяцев. "РДК" и "ЛСР" хотят кардинально изменить РФ.
Легион Свобода России, Виктор Ягун
РФ столкнулась с серьезным противником на Белгородщине, отмечает Ягун/ Telegram Легион "Свобода России", Facebook Ягун

Громкий рейд в Белгородской области страны-агрессора России, который проводят военные формирования "Российский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России", станет серьезной проблемой для Кремля. РФ столкнулась со слаженным хорошо подготовленным подразделением, имеющим боевой опыт.

В то же время Украине выгодна та ситуация, которая складывается на Белгородщине в РФ, ведь это заставит российских оккупантов направить значительную часть своих усилий на решение этой проблемы. Об этом рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Главреду.

"Для Украины – это действия психологического характера, которые отвлекают значительные усилия России для решения Москвой проблемы, которая стала для нее значительной неприятностью. Это не Северный Кавказ, где одиночные бойцы стреляют, сгоняют половину своей армии, после чего радуются, что всей когортой убили одного партизана. Здесь Россия столкнулась с слаженным подразделением, прошедшим подготовку и участвовавшим в боевых действиях на серьезных участках фронта. В его составе есть офицеры, получившие образование в России. Есть даже бывший офицер ФСБ и пограничник Илья Богданов", – отмечает Ягун.

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Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Он подчеркнул, что среди российских добровольцев есть подготовленные люди, которые знают, чего они хотят. Они ставят перед собой цель кардинально изменить Россию.

"Удастся ли им этого достичь, это их вопрос. Хотел бы пожелать им успеха, потому что демократическая страна, с любым названием, гораздо лучше, чем вооруженный ядерным оружием монстр. Надеюсь, что Украина им поможет, но, в общем, это их отдельная история", – сказал генерал-майор запаса.

Также он обратил внимание на то, что российские добровольцы успешно начали свой рейд – они за 8 часов смогли захватить такую территорию, которую вагнеровцы захватили за 9 месяцев.

"Я не знаю, смогут ли они реализовать свои задачи. Посмотрим. Несмотря на все сомнения, они настроены чрезвычайно решительно и надеются, что большая часть российских военнослужащих и правоохранителей перейдут на их сторону, а численность подразделений существенно увеличится, что позволит уже в скором времени серьезно влиять на политику России. Надо напомнить, что если считать по объемам, российские добровольцы за 8 часов взяли территорию, которую ЧВК "Вагнера" брала 9 месяцев", – отметил Ягун.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, почему добровольцы России на операцию в Белгородской области имеют несколько дней:

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, в Утром понедельник, 22 мая, в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

Утром 23 мая добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что на территории Белгородской области РФ действуют российские патриоты, которым уже "допек" российский диктатор Владимир Путин и которые хотят изменить политический режим в своем государстве. При этом украинские военные не заходили и не собираются заходить на территорию России.

Тем временем появилась информация, что РФ хочет перебросить дополнительные войска в Белгородскую область из-за обострения ситуации на этой территории. В частности, в РФ планируют перебросить туда часть боеспособных подразделений оккупантов, которые сейчас воюют в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация в Белгородской области после вхождения туда легиона "Свобода России" и "российского добровольческого корпуса" никоим образом не влияет на безопасность в Украине. Также он подчеркнул, что любые обвинения в сторону Украины в причастности к этим рейдам, о чем заявлял Кремль, являются бессмыслицей.

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