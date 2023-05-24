Пока режим Путина не завершит войну: Данилов предупредил 3 области РФ о прорывах

Граждане страны-агрессора России, которые выступают против правящего в Кремле режима, могут выходить на протесты, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Брянская, Курская, Воронежская область не могут быть в безопасности - Данилов / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Курская, Брянская и Воронежская области не могут оставаться в безопасности, пока страна-оккупант Россия ведет войну против Украины. Россияне, которые выступают против режима Путина, могут подниматься на протесты. Прорывы по сценарию Белгородской области будут до победы Киева. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что прорывы по аналогии с событиями в Белгородской области могут произойти и в других приграничных областях России. Такие события будут происходить до тех пор, пока режим Путина не прекратит войну против Украины.

По словам чиновника, россияне, которые не поддерживают правящий кремлевский режим, могут вставать на протесты.

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"Брянская, Курская, Воронежская область и другие края – они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, которые против того режима, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс к нашей победе", - подчеркнул Алексей Данилов.

Операция добровольцев России в Белгородской области

В понедельник утром, 22 мая, в Сети появились заявления добровольцев Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, которые анонсировали начало освободительной операции в Белгородской области. Добровольцы выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах. Они нанесли удары по оккупантам РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что добровольцы России на Белгородщине решают задачу по созданию буферной зоны безопасности, чтобы отодвинуть российских оккупантов подальше от границы с украинским государством. В ГУР подчеркнули, что в операции участвуют только граждане РФ.

23 мая в Белгородской области отменили режим "контртеррористической операции" и заявили о якобы "уничтожении" российских добровольцев и вытеснении их за пределы границы. В Русском добровольческом корпусе намекнули оккупантам о продолжении борьбы за Белгородщину.

Смотрите видео, в котором генерал-майор СБУ Ягун допустил заход добровольцев России в Белгород:

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