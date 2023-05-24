Добровольцы России на Белгородщине могли отойти ближе к границе с Украиной – ISW

Бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России 23 мая продолжали свои военные действия в Белгородской области, пишут американские аналитики.

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Войска РФ могли оттеснить российских добровольцев к Козинке - ISW / Колаж: Главред, фото: Легион Свобода России, соцсети

Российские добровольцы, которые запустили операцию по освобождению Белгородской области от правящего в Кремле режима, 23 мая продолжали воевать в регионе. Вечером того же дня войска страны-агрессора России могли оттеснить добровольческие отряды к приграничному поселку Козинка и, возможно, за пределы российской границы. Об этом заявили аналитики Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что во вторник, 23 мая, власти Белгородской сообщили о "завершении контртеррористической операции" и, дескать, "изгнании всех диверсантов из области".

Аналитики предположили, что российские добровольцы могли быть оттеснены армией оккупантов РФ к приграничному поселку Козинка или за пределы российско-украинской границы.

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"По состоянию на 23 мая российские силы, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР, по крайней мере, к пограничному селу Козинка и, возможно, за пределы территории России", - считают наблюдатели.

Ссылаясь на пропагандистов РФ, она также сказали, что российские войска провели операции по, дескать, "зачистке" Козинки и Глотово, совершили обстрелы позиций в деревне Гора-Подол и патрулирование между Грайвороном и Гора-Подолом.

Аналитики предполагают, что российские добровольцы не удерживают и никогда не контролировали позиции в селе Гора-Подол. Непонятно, брались ли позиции под контроль в ходе операции 22 и 23 мая.

Однако в Легионе Свобода России говорили, что 23 мая бойцы совместно с РДК продолжали осуществлять свои действия на Белгородщине.

Добровольцы России в Белгородской области

22 мая в Сети появились заявление Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым они начали освободительную операцию в Белгородской области. Российские добровольцы выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах региона. Бойцы наносили удары по оккупационным войскам РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о том, что добровольцы России создают в Белгородской области полосу безопасности, чтобы отодвинуть российские оккупационные войска от украинской границы. В военной разведке подчеркнули, что там действуют исключительно граждане РФ.

23 мая в Минобороны оккупантов России заявили о якобы "уничтожении" сил и средств российских добровольцев в Белгородской области. Русский добровольческий корпус в ответ намекнул на готовность нанести новый удар войскам РФ на Белгородщине.

Смотрите видео, в котором генерал-майор Ягун рассказал, как добровольцы России могут дойти до Белгорода:

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