"РФ не исчезнет с карты": в Австрии назвали главную проблему после окончания войны

Западу, в том числе и Украине, придется продолжать контактировать с Россией на различных международных площадках.

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Западу придется продолжать говорить с Россией, считает глава МИД Австрии/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Политическое руководство страны-агрессора России должно быть привлечено к ответственности за военные преступления против Украины. Но Западу придется продолжать контактировать с РФ на различных международных площадках, в частности, в рамках ОБСЕ и ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Welt. Он подчеркнул, что Россия даже после окончания войны будет продолжать представлять угрозу.

По словам Шалленберга, Западу придется и дальше говорить с Россией, потому что страна-агрессор всё равно играет большую роль в реализации глобальных климатических и экологических целей. Помимо этого Россия сидит за столом переговоров во многих международных организациях.

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Глава австрийского МИД отметил, что РФ не исчезнет с карты, и Западу придется мириться с этим, но цивилизованный мир должен сделать всё, чтобы привлечь к РФ ответственности за преступления против Украины.

"Россия не исчезнет с карты. Россия – крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная страна на этой планете. Москва сидит за столом переговоров во многих международных организациях и является, например, важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей", – отметил он.

Даже осуществив судебное преследование всех виновных в военных преступлениях против Украины, Западу всё равно придется говорить с Россией, говорит Шалленберг.

"Мы должны продемонстрировать четкое преимущество в судебном преследовании военных преступлений России в Украине и в привлечении политических лидеров к ответственности за военные преступления. Но Запад должен продолжать говорить с Россией", – сказал глава МИД Австрии.

Также он убежден в том, что РФ даже после завершения войны в Украине всё равно будет представлять угрозу. Он отметил, что Москва не будет придерживаться подписанных в будущем документов, и поэтому Украине нужны западные гарантии безопасности.

Война в Украине

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что украинская армия обладает необходимым минимальным арсеналом оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако для успешного вытеснения оккупантов с нашей территории требуется больше военного оборудования, в частности, западные истребители.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в полномасштабной войне в Украине уже наступил переломный момент. ВСУ нарастили возможности, а стратегические цели российских оккупантов скатились к попыткам захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал Вооруженные силы Украины одной из сильнейших армий в мире. Мол, он видел, как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, и украинская армия – одна из лучших. Пригожин также заявил, что войска РФ "по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов". Также он признал, что цели так называемой "спецоперации" провалились.

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