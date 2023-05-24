В боях за Украину погиб молодой командир танкового взвода: без отца остались двое детей

Весной 2022 года Андрей Филяк получил повестку и отправился на фронт в качестве командира танкового взвода.

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Андрей Филяк погиб 16 мая возле села Новосадово Краматорского района / Коллаж: Главред, фото: tmr.gov.ua, pixabay.com

В боях за Украину погиб командир танкового взвода одной из бригад ВСУ Андрей Филяк. У 33-летнего офицера из Львовской области осталось двое детей. 23 мая защитника Украины проводили в последний путь.

Андрей Филяк защищал Украину на фронте больше года. Мужчину призвали в армию 10 апреля 2022 года. Не раздумывая, он пошел защищать страну от российского агрессора. Об этом сообщили в Facebook Трускавецкого городского совета.

В мирной жизни Андрей работал строителем, а в ВСУ командовал вторым танковым взводом второй танковой роты танкового батальона воинской части А1136. Он мужественно исполнял свой воинский долг и погиб в бою за свободу и независимость родной страны.

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Жизнь молодого офицера ВСУ оборвалась 16 мая возле села Новосадово Краматорского района Донецкой области.

Боец получил несовместимое с жизнью ранение. Жена погибшего рассказала, что вражеский дрон засек, как украинские бойцы вышли из танка и после этого по ним прилетел российский снаряд. Побратимы погибшего получили тяжелые ранения, передает ТСН.

Андрей Филяк погиб на Донбассе / Фото tmr.gov.ua

Без отца осталось двое детей – семилетний сын и дочь, которой исполнилось всего четыре. Андрей мечтал, что его дети будут жить в мирной стране, а о любви к семье говорил в каждом разговоре, в том числе и в последнем – накануне гибели.

23 мая защитника Украины проводили в последний путь во Львовской области.

Прощание с Андреем Филяком состоялось 23 мая / Фото tmr.gov.ua

Прощание с Андреем Филяком / Фото tmr.gov.ua

"Андрей Филяк, подобно сотням и тысячам новых Украинских Героев, отдал свою жизнь за своих ближних, то есть за нас с вами. За это ему благодарность, уважение и вечная память. А родным, потерявшим самого дорогого человека – сына, мужа, папу – наши искренние соболезнования", - говорится в сообщении на сайте Трускавецкого горсовета.

Смотрите видео о том, как во Львовской области простились с погибшим героем Андреем Филяком:

Как сообщал Главред, 21 мая в Одесской области простились с боевым медиком десантно-штурмовой роты ВСУ, младшим сержантом Романом Воробьевым. Он погиб в результате полученного на фронте ранения. Роману было всего 30 лет. Жители Килийской громады провожали защитника Украины живым коридором.

Ранее в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.

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