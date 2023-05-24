Перелом в войне наступил: Подоляк раскрыл стратегические цели Украины и РФ

Вооруженные силы Украины нарастили возможности, а цели оккупантов скатились до попыток захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.

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Переломный момент в войне наступил, считает Михаил Подоляк / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор РФ против Украины, уже наступил переломный момент. ВСУ нарастили возможности, а стратегические цели оккупантов скатились до попыток захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.

По словам Подоляка, сейчас происходят два разных процесса.

"Первый: это перелом в войне с точки зрения стратегических целей, которые они (россияне, - ред.) могут сегодня ставить перед собой, и которые мы можем ставить", - сказал советник главы ОП в эфире телемарафона.

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Подоляк подчеркнул, что стратегические цели Украины остаются неизменными - это деоккупация всей территории. Для этого проводится, накопление ресурса, сформирована бронетанковая коалиция, решается логистический вопрос по обеспечению военных снарядами тяжелых калибров, решен вопрос с дальнобойной ракетой, хотя и не в полном объеме и не так быстро, как хотелось бы.

Что касается стратегической цели РФ, то сейчас она сводится к тому, чтобы захватить один населенный пункт.

"Хоть какой-нибудь, символический. Потом они его отдадут, потом мы заберем его обратно. Но - хоть что-то захватить", - добавил Подоляк.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что после войны между Украиной и Россией не может быть никакого мирного соглашения — только юридические документы относительно репараций, военных преступлений и зоны демилитаризации.

Когда закончится война в Украине

Военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что война России против Украины завершится в перспективе лета-начала осени или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говоил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США.

Смотрите интервью журналиста, писателя и публициста Александра Сотника, в котором он рассказал, насколько прочна вертикаль власти в России и что с ней будет после потери Запорожья, Херсонщины и Крыма:

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