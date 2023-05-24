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"Как-то у нас все не складывается": Пригожин заныл, что "СВО" провалилась

Анна Ярославская
24 мая 2023, 08:28 обновлено 24 мая, 08:34
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Кашевар Путина Евгений Пригожин сокрушается, что армия Украины стала одной из сильнейших в мире, а цели так называемой "спецоперации" провалились.
Евгений Пригожин, ВСУ
Евгений Пригожин назвал ВСУ одной из лучших армий в мире / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скриншот

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал Вооруженные силы Украины одной из сильнейших армий в мире. Мол, он видел, как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, и украинская армия - одна из лучших.

"У них (ВСУ, - ред.) высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАТОвских, на чем угодно - одинаково успешно", - сказал Пригожин в интервью одному из российских пропагандистов.

Пригожин также заявил, что войска РФ "по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов".

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"Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, об**рались и отошли. Потом к Херсону - об**рались и отошли. Изюм, Красный Лиман... И как-то у нас все не складывается", - сказал он.

Главарь "вагнеровцев" пожаловался на то, что российское командование не сделало никаких выводов, а Украина стала нацией, о которой знает весь мир, а ее армия стала в разы сильнее.

"СВО делалась ради "денацификации"… А мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире. Теперь что касается "демилитаризации". Если у них было на начало спецоперации условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов – то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Теперь мы наоборот – хр*н знает как – милитаризировали Украину", - заявил Пригожин.

Смотрите фрагмент интервью Пригожина, в котором он сокрушается из-за провалов так называемой "СВО", в нашем Telegram-канале:

Скриншот

Заявления Пригожина о Бахмуте

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Интересно, что согласно секретным документам Пентагона, которые попали в Сеть через платформу Discord, Пригожин якобы предлагал Украине раскрыть данные о позициях войск РФ в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери. Украинская сторона не согласилась на это предложение. Об этом писало американское издание The Washington Post.

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