Польша хочет поддержать войска, которые пойдут против Лукашенко - генерал Скшипчак

Польша хочет помочь "восстановить Беларусь" и очистить её от "пророссийской администрации".

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Польша поможет в свержении Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: Википедия

В Беларуси может начаться восстание и операция против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Польша хочет поддержать войска, которые будут к этому причастны. Об этом заявил польский генерал и бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак, сообщает polsatnews.pl.

Он отметил, что такие действия не стоит связывать с украинским контрнаступлением. Польша хочет помочь "восстановить Беларусь" и "расшатать пророссийскую администрацию".

"Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно состоится ... Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им", — сказал генерал.

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Скшипчак убежден, что Лукашенко понимает реальность подобного сценария и очень боится его.

"У него больше нет военных возможностей предотвратить такое восстание. Россия ему особо не поможет, потому что у нее будут свои проблемы", - сказал генерал.

Лукашенко боится войны с Украиной

Ранее российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявлял, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

"То есть Беларусь будет обстреливаться. Это уже очевидно. Туда прилетят и "Хаймарисы", и другое оружие. А риски там совсем другие. Как бы ему (Лукашенко, - ред.) самому не погибнуть. Он также боится, и его страх вполне обоснован", - считает Фейгин.

Как отметил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, когда российский диктатор Владимир Путин почувствует, что приближается поражение РФ в войне против Украины, он попытается заставить Беларусь вступить в боевые действия. Тогда нависнет угроза над Киевом, крупными населенными пунктами и стратегическими объектами. Но если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко откажется прямо вступать в войну и бросать свои войска против Украины, это может стать спусковым крючком к тому, что Путин отдаст приказ его устранить.

По словам белорусского политического и общественного деятеля Андрея Санникова, в Беларуси есть люди, которым выгодно убрать самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Однако они этого не сделают. Белорусский диктатор намеренно окружил себя трусами, чтобы обезопаситься от покушения. Лукашенко подбирает таких людей в свое окружение, которые будут бояться "хозяина".

Смотрите видео Главреда об игре, которую устроил Лукашенко, чтобы напрямую не воевать против Украины:

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