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"Кремль может убрать Лукашенко": Санников сказал, чего больше всего боится белорусский диктатор

Алёна Воронина
16 мая 2023, 04:30
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Лукашенко могут убрать "одним щелчком и в любой момент", если такой приказ отдадут из Кремля.
Александр Лукашенко, Кремль, Андрей Санников
Кремль может убрать Лукашенко одним щелчком и в любой момент/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В Беларуси есть люди, которым выгодно убрать самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Однако они этого не сделают. Белорусский диктатор намеренно окружил себя трусами, чтобы обезопаситься от покушения.

Лукашенко подбирает таких людей в свое окружение, которые будут бояться "хозяина". Такое мнение высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников в интервью Главреду.

"Есть ли люди, которым выгодно отодвинуть Лукашенко? Конечно, есть. Но они не захотят и не смогут, потому что там трусы. Ведь диктатору нужна лояльность и трусость. Каждый из близких охранников или Службы безопасности, карательных органов, спецслужб должны выполнять любой приказ, не задумываясь, и бояться "хозяина". Вот по этому принципу их и подбирают", – отмечает Санников.

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Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников (Бел. Андрей Алегавич Санникаў; 8 марта 1954, Минск) – белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

По его словам, самая большая опасность для Лукашенко сейчас идет из Кремля. Белорусский диктатор боится, что его могут убрать после соответствующего приказа из РФ.

"Лукашенко будет легче устранить из Кремля. И это самая большая для него опасность. Он никогда не боялся ни оппозиции, потому что она тоже достаточно инфильтрирована, ни Запада, которых считал слабаками, но понимал, что Кремль может его убрать одним щелчком и в любой момент", – сказал Санников.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Британское издание The Mirror после этого писало, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники отмечает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция. Анонимные источники в Народном антикризисном управлении рассказали, что конкретный диагноз Лукашенко – инфекционно-аллергический миокардит.

Смотрите видеоинтервью белорусского политического и общественного деятеля Андрея Санникова Главреду, в котором он рассказал о том, выгодно ли Кремлю устранять Лукашенко, имеет ли белорусский диктатор двойников, и что будет с Беларусью в случае ухода Лукашенко от власти:

Беларусь Кремль Александр Лукашенко новости Беларуси Андрей Санников
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