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На фоне болезни Лукашенко может потерять власть: Кремль может готовить преемника - эксперт

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2023, 16:43 обновлено 15 мая, 16:47
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Сам Лукашенко не думает об отставке и не занимается поиском и подготовкой своего преемника.
Лукашенко, Санников
Кремль может отобрать у Лукашенко власть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

На фоне слухов о болезни белорусского диктатора Александра Лукашенко Кремль может уже заниматься подготовкой ему замены. По Конституции преемником должна стать глава Высшей палаты Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, однако Кремль не допустит подобного. Об этом в интервью Главреду рассказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Он отметил, что несмотря на свое частое появление на телеэкранах, Кочанова является лишь "пешкой".

"И чтобы силовики послушали женщину - никогда", - добавил Санников.

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Он убежден, что самым опасным человеком для Лукашенко и других белорусских политиков является бывший его помощник и ближайший соратник Виктор Шейман.

"Но он не тот человек, который будет рушить систему, которую активно помогал создавать. Зато у него есть компромат на каждого. Могут быть и отморозки из внутренних войск, того же ГУБАЗиКа. Ходили слухи, что это могут быть и люди из службы безопасности, но они ищут "хозяина". Поэтому сейчас будет интересно посмотреть. Думаю, этим займется Лукашенко и его служба, которые будут отслеживать контакты любых официальных и неофициальных лиц с Москвой. Что-то будет выплывать в медиа, где-то будет и сознательная утечка", - рассказал Санников.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что сам Лукашенко не задумывается об отставке и не ищет себе преемников.

"Давайте посмотрим на психологию. Во-первых, диктаторы – "вечны", и живут они "вечно". Думать о преемнике означает допускать мысль о своей смерти", - объяснил Санников.

Кто такой Андрей Санников

Андре́й Оле́гович Са́нников — белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Британское издание The Mirror после этого писало, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

Позже в Госдуме страны-агрессоры России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

Бывший посол Беларуси Павел Латушко заявил, что у Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция - инфекционно-аллергический миокардит. Из-за этого у него могло появиться воспалительное поражение сердечной мышцы, отдышка, недомогание, боль в сердце и умеренная боль в суставах.

Смотрите видео о том, как у Лукашенко могут отобрать власть:

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