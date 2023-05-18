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"Угроза будет нависать над Киевом": Путин может устранить Лукашенко по одной из трех причин – генерал

Алёна Воронина
18 мая 2023, 08:58 обновлено 18 мая, 09:13
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Если Лукашенко не поможет Путину в войне, то его могут просто убрать. Но есть еще две причины, которые подтолкнут главу Кремля устранить белорусского диктатора.
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Николай Маломуж
Путин может устранить Лукашенко по одной из трех причин/ сайт Кремля, скрин, Главред

Когда российский диктатор Владимир Путин почувствует, что приближается поражение страны-агрессора России в войне против Украины, он попытается заставить Беларусь вступить в боевые действия. Тогда нависнет угроза над Киевом, крупными населенными пунктами и стратегическими объектами.

Но если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко откажется прямо вступать в войну и бросать свои войска против Украины, это может стать спусковым крючком к тому, что Путин отдаст приказ его устранить. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Когда станет ощутимым поражение путинского режима, встанет вопрос, чтобы Лукашенко и его режим активно участвовали в боевых операциях с целью отвлечения украинских сил и средств от наступления на востоке и юге. То есть угроза будет нависать над Киевом, другими крупными населенными пунктами, стратегическими объектами и центрами принятия решений. Беларусь – очень важная площадка для Путина. Поэтому в период поражений он бы заставлял Лукашенко проводить наступательные операции на Украине вместе с дополнительным российским контингентом. А если Лукашенко откажется это делать, его просто устранят", – отмечает Маломуж.

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Но это не единственная причина, по которой Путин может отдать приказ устранить Лукашенко, говорит генерал армии Украины. Вторая причина – если Лукашенко не позволит Путину разместить ядерное оружие в Беларуси. Это стало бы вызовом для российского диктатора.

Третья причина, которая подтолкнет главу Кремля к устранению белорусского диктатора – если Лукашенко осудит российскую агрессию против Украины на фоне приближающегося поражения страны-агрессора РФ в войне.

"Если Лукашенко, увидев близкий проигрыш Путина, осудит действия России, ее агрессию и пригласит всех к мирному процессу, это станет стратегическим ударом Путину в спину. В таком случае Путин может задействовать все возможности не только для устранения Лукашенко, но и для мести", – отмечает Маломуж.

Генерал напомнил, что Путин очень мстителен, он не прощает даже малейших выпадов против него.

"Вспомните, сколько политиков, которые его критиковали, было убито. А при условии войны, когда жизнь самого Путина и его режима стоит на кону, он будет ставить перед Лукашенко вопрос руба – или ты действуешь, или тебя нет", – сказал Маломуж.

Смотрите видеоинтервью Главреду, в котором Маломуж рассказал, какую игру устроил Лукашенко, чтобы напрямую не воевать против Украины:

Может ли Беларусь выйти из-под контроля РФ

Ранее сообщалось, что если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отойдет от власти в РБ, то белорусы могут устроить революцию и изменить ситуацию в государстве. Однако им будет трудно это сделать без помощи со стороны Запада. Такое мнение высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Напомним, в Беларуси заявили, что Минск "сам будет решать", будет ли в РБ российское ядерное оружие. Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил, что агрессор Россия пока не разместила в республике свое тактическое ядерное оружие. По его словам, такая риторика Кремля – "просто заявление".

Ранее генерал Маломуж отмечал, что Беларусь вырвется из лап Путина и восстанет против РФ, если Москва рискнет устроить аншлюс. Когда страна-оккупантка Россия проигрывает войну против Украины, главе Кремля Владимиру Путину будет не до Беларуси. В республике Александр Лукашенко или какой-нибудь другой политик будет строить независимое государство. Если Москва попытается захватить белорусское государство, то нарвется на восстание.

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