"Угроза будет нависать над Киевом": Путин может устранить Лукашенко по одной из трех причин – генерал

Если Лукашенко не поможет Путину в войне, то его могут просто убрать. Но есть еще две причины, которые подтолкнут главу Кремля устранить белорусского диктатора.

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Путин может устранить Лукашенко по одной из трех причин/ сайт Кремля, скрин, Главред

Когда российский диктатор Владимир Путин почувствует, что приближается поражение страны-агрессора России в войне против Украины, он попытается заставить Беларусь вступить в боевые действия. Тогда нависнет угроза над Киевом, крупными населенными пунктами и стратегическими объектами.

Но если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко откажется прямо вступать в войну и бросать свои войска против Украины, это может стать спусковым крючком к тому, что Путин отдаст приказ его устранить. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Когда станет ощутимым поражение путинского режима, встанет вопрос, чтобы Лукашенко и его режим активно участвовали в боевых операциях с целью отвлечения украинских сил и средств от наступления на востоке и юге. То есть угроза будет нависать над Киевом, другими крупными населенными пунктами, стратегическими объектами и центрами принятия решений. Беларусь – очень важная площадка для Путина. Поэтому в период поражений он бы заставлял Лукашенко проводить наступательные операции на Украине вместе с дополнительным российским контингентом. А если Лукашенко откажется это делать, его просто устранят", – отмечает Маломуж.

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Но это не единственная причина, по которой Путин может отдать приказ устранить Лукашенко, говорит генерал армии Украины. Вторая причина – если Лукашенко не позволит Путину разместить ядерное оружие в Беларуси. Это стало бы вызовом для российского диктатора.

Третья причина, которая подтолкнет главу Кремля к устранению белорусского диктатора – если Лукашенко осудит российскую агрессию против Украины на фоне приближающегося поражения страны-агрессора РФ в войне.

"Если Лукашенко, увидев близкий проигрыш Путина, осудит действия России, ее агрессию и пригласит всех к мирному процессу, это станет стратегическим ударом Путину в спину. В таком случае Путин может задействовать все возможности не только для устранения Лукашенко, но и для мести", – отмечает Маломуж.

Генерал напомнил, что Путин очень мстителен, он не прощает даже малейших выпадов против него.

"Вспомните, сколько политиков, которые его критиковали, было убито. А при условии войны, когда жизнь самого Путина и его режима стоит на кону, он будет ставить перед Лукашенко вопрос руба – или ты действуешь, или тебя нет", – сказал Маломуж.

Смотрите видеоинтервью Главреду, в котором Маломуж рассказал, какую игру устроил Лукашенко, чтобы напрямую не воевать против Украины:

Может ли Беларусь выйти из-под контроля РФ

Ранее сообщалось, что если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отойдет от власти в РБ, то белорусы могут устроить революцию и изменить ситуацию в государстве. Однако им будет трудно это сделать без помощи со стороны Запада. Такое мнение высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Напомним, в Беларуси заявили, что Минск "сам будет решать", будет ли в РБ российское ядерное оружие. Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил, что агрессор Россия пока не разместила в республике свое тактическое ядерное оружие. По его словам, такая риторика Кремля – "просто заявление".

Ранее генерал Маломуж отмечал, что Беларусь вырвется из лап Путина и восстанет против РФ, если Москва рискнет устроить аншлюс. Когда страна-оккупантка Россия проигрывает войну против Украины, главе Кремля Владимиру Путину будет не до Беларуси. В республике Александр Лукашенко или какой-нибудь другой политик будет строить независимое государство. Если Москва попытается захватить белорусское государство, то нарвется на восстание.

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