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Беларусь вырвется из лап Путина и восстанет против РФ, если Москва рискнет устроить аншлюс – генерал

Андрей Ганчук
18 мая 2023, 02:10
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После поражения агрессора России в войне против Украины Лукашенко или какой-либо другой политик будет строить независимую Беларусь, считает Николай Маломуж.
Путин, Беларусь, Маломуж
Путину после поражения в Украине будет не до Беларуси - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Когда страна-оккупант Россия проиграет войну против Украины, главе Кремля Владимиру Путину будет не до Беларуси. В республике Александр Лукашенко или какой-либо другой политик будет строить независимое государство. Если Москва попытается захватить белорусское государство, то нарвется на восстание. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он сказал о том, что Путину после деоккупации ВСУ всех своих территорий вряд ли будет до Беларуси. Там Лукашенко или другой политик будет строить независимое государство.

"После проигрыша России на театре боевых действий в Украине и освобождения украинскими войсками всех территорий Путину будет не до Беларуси. Лукашенко или другой политик, который придет после него к власти, воспользуется ситуацией и будет формировать свое независимое государство. Потому что идентифицировать себя с Россией, проигравшей войну и ставшей изгоем, не захочет никто. Никто не захочет быть изолированным от всего мира, быть повсюду гонимым и осужденным", - считает Маломуж.

видео дня

По его словам, никто в Беларуси не согласится на поглощение проигравшей войну Россией. Будет решительный отпор.

"Согласиться на аншлюс Беларуси может разве что какой-то камикадзе, потому что белорусы осмелеют, и на протест поднимутся все: военные, оппозиция, активисты. Они не захотят быть в одном государственном образовании с побежденной Россией. Поэтому я думаю, что шансов захватить Беларусь после поражения в Украине у России крайне мало", - подчеркнул Николай Маломуж.

Ранее белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников заявил, что Россия проводит постепенную оккупацию Беларуси.

По его мнению, если Кремлю понадобится, Москва будет воевать с Минском так же, как и против Украины.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж отметил, что агрессор Россия проигрывает войну против Украины и пытается напрямую подключить Минск к военным действиям с Киевом.

Лукашенко, в свою очередь, сопротивляется, и придумал себе "болезнь", чтобы казаться недееспособным.

Смотрите видео, в котором Маломуж рассказал, какую игру устроил Лукашенко, чтобы напрямую не воевать против Украины:

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