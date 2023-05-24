Война может закончиться быстро, на это повлияет 2 фактора – Ярош

Украине могут предлагать какие-то варианты завершения войны, но мы не согласимся на вариант, который не будет предусматривать восстановление границ 1991 года.

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Война может закончиться быстро, на это повлияет два фактора, отмечает Ярош/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Война страны-агрессора России против нашего государства может закончиться быстро, если Украина будет сохранять свою прочность и иметь хорошие позиции в двух сферах.

Во-первых, важно, какие возможности будут иметь силы обороны Украины, во-вторых, нужно продолжать вести эффективную работу на дипломатическом фронте. Об этом рассказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош в интервью ТСН.

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Он отметил, что нашему государству могут предлагать какие-то варианты выхода из нынешней ситуации, но мы никогда не согласимся на вариант, который не будет предусматривать восстановление границ Украины в пределах 1991 года.

"Мы видим, что эта война может закончиться довольно быстро. Это, конечно, будет зависеть от возможностей наших Вооруженных сил и вообще Сил обороны Украины, в первую очередь. И, во-вторых, от дипломатического фронта Украины. Мы прекрасно понимаем, что какой-то вариант выхода из того, что мы имеем на сегодняшний день, будет нам предлагаться. Мы не можем соглашаться на то, чтобы наше государство не восстановило свои границы в пределах 1991 года. Это невозможно", – отметил Ярош.

Кто такой Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош – украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, бывший лидер и основатель организации "Правый сектор "(2014-2015), член-основатель организации "Трезубец", командующий Украинской добровольческой армией, пишет Википедия. Ярош был участником Революции Достоинства, участвовал в войне на востоке Украины. Был народным депутатом Украины VIII созыва, кандидатом в президенты Украины на президентских выборах 2014 года. Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (2021). Кавалер Ордена "Народный герой Украины" (2014), рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого III степени (2016).

Смотрите видео первого интервью Дмитрия Яроша с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое он дал журналисту ТСН Андрею Цаплиенко:

Война в Украине

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщало, что Силы обороны Украины не участвовали в рейде на Белгородскую область и в момент военной операции российских добровольцев в регионе стояли на границе, чтобы в случае чего не пропустить оккупантов РФ на украинскую территорию. Россияне понесли потери, однако они не сказались на боеспособности добровольческих формирований.

Ранее бывший замглавы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун отмечал, что громкий рейд в Белгородской области РФ, который проводят военные формирования "Российский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России", станет серьезной проблемой для Кремля. РФ столкнулась с слаженным хорошо подготовленным подразделением, имеющим боевой опыт. В то же время Украине выгодна ситуация на Белгородщине, ведь это заставит российских оккупантов направить значительную часть своих усилий на решение этой проблемы.

Напомним, над Крымским мостом в среду, 24 мая, заметили большой столб густого дыма, который был далеко виден. Российские захватчики резко перекрыли мост на несколько часов, списав всё на "военные учения".

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