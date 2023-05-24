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Бойцы ВСУ стояли на границе и не вторгались в Белгородщину – The New York Times

Андрей Ганчук
24 мая 2023, 10:48 обновлено 24 мая, 10:56
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Добровольцы Легиона Свободы России на войне агрессора РФ против Украины раньше воевали преимущественно в Бахмуте и вокруг города, пишут журналисты.
Легион Свобода России, ВСУ
Легион Свобода России взял на себя ответственность за рейд на Белгородщину / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Легион Свобода России, 28-я ОМБр (иллюстративное фото)

Силы обороны Украины не участвовали в рейде на Белгородскую область и в момент военной операции российских добровольцев в регионе стояли на границе, чтобы в случае чего не пропустить оккупантов РФ на украинскую территорию. Россияне понесли потери, однако они не сказались на боеспособности добровольческих формирований.

Как сообщает The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник анонимно рассказал журналистам о том, что бойцы ВСУ не принимали участия в военной операции добровольцев России в Белгородской области. Они стояли на границе, чтобы не допустить контратак оккупационной армии РФ.

Ответственность за рейд на Белгородщину взяли на себя Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России.

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"Легион "Свобода России" был создан в августе 2022 года, чтобы дать возможность россиянам, выступающим против войны Кремля в Украине, взять в руки оружие и воевать вместе с украинцами. Боевые действия этих антикремлевских российских добровольцев ограничивались в основном по линии фронта в Украине, преимущественно в Бахмуте и вокруг него", - отмечается в материале.

Также собеседник NYT подчеркнул, что российские добровольцы понесли потери, но они не сказались на боеспособности военных формирований.

Военная операция добровольцев России в Белгородской области

22 мая в Сети были опубликованы заявления Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым они начали освободительную операцию в Белгородской области.

Бойцы выполняли задачи на контрольно-пропускном пункте Грайворон и в ряде населенных пунктов региона. Военные наносили удары по российским оккупантам.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что добровольцы России проводят работу над созданием в Белгородской области буферной зоны, чтобы отодвинуть войска РФ от украинской границы.

В военной разведке подчеркнули, что в операции принимают участие исключительно граждане Российской Федерации.

23 мая в Министерстве обороны оккупантов России сообщили о, дескать, "уничтожении" сил и средств российских добровольцев на Белгородщине. В Русском добровольческом корпусе в ответ намекнули на готовности нанести еще один удар по войскам РФ в Белгородской области.

Смотрите видео, в котором генерал-майор СБУ Ягун рассказал, почему добровольцы России не будут брать Белгород:

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