ПЦУ перешла на новый календарь: церковные праздники будут отмечаться в другие даты

Рождество будет уже не 7 января, а 25 декабря. Сместятся и другие праздники – такие как Покрова (1 октября), Крещение (6 января) и Николая (6 декабря).

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ПЦУ перешла на новый календарь/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь. Соответствующее решение было принято на Архиерейском Соборе в среду, 24 мая.

Теперь большинство христиан Украины будут отмечать церковные праздники по-другому. Нововведения будут внедряться с 1 сентября 2023 года, когда начинается новый церковный год. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

"Решением Архиерейского Собора поместной Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания 24 мая 2023 года утверждено постановление о календарном вопросе, в котором определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями, которые этого желают, право использовать старый календарь", – говорится в сообщении.

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Формально такой окончательный переход должен быть утвержден на Поместном Соборе, который запланирован на 27 июля этого года. Однако предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что вопрос о переходе всё равно уже решен, и с 1 сентября праздники будут отмечаться по-новому.

Теперь Рождество будет праздноваться уже не 7 января, как раньше, а 25 декабря. Сместятся и другие праздники – такие как Покрова (будет уже не 14 октября, а 1 октября), Крещение (не 19 января, а 6 января) и Николая (не 19 декабря, а 6 декабря).

Однако этот переход не будет касаться Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы.

Почему не изменится дата празднования Пасхи

ПЦУ формально переходит не на григорианский, а на новоюлианский календарь. Так называется календарь, в котором часть праздников будет отмечаться согласно григорианскому календарю, а Пасха и все праздники, дата празднования которых считается от Пасхи, останутся такими, как и были. Такой переход со старого юлианского календаря на новый без учета Пасхи называют "новоюлианским календарем".

Именно так делали и православные церкви Европы, которые тоже сохранили разный подход к вычитанию Пасхи с церквями григорианского календаря.

Переход ПЦУ на новый календарь

Напомним, митрополит Епифаний предлагал перейти на новый календарь еще несколько лет назад. Но тогда в ПЦУ заявляли, что не будут спешить с этим, потому что нужно взвесить все за и против.

Также в ПЦУ ранее рассказали о рисках, которые могут быть связаны с переходом на новый календарь, в частности, с переносом празднования Рождества. Отмечалось, что поспешная реформа может внести "смущение" в украинское православие – этот риск является вполне реальным в отличие от пользы для верующих.

Ранее сообщалось, что Украинская греко-католическая церковь переходит с 1 сентября 2023 года на новый календарь. Как сообщает пресс-служба УГКЦ, некоторые приходы могут пользоваться юлианским календарем до 2025 года. Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав пояснил, что Пасху и связанные с ней праздники будут праздновать так же, как и сейчас.

Смотрите видео о том, что религиовед, кандидат политических наук, военнослужащий ВСУ Андрей Ковалев рассказал о переходе ПЦУ на новый календарь:

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