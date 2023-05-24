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Армия Украины перейдет на новые истребители: Зеленский провел Ставку

Андрей Ганчук
24 мая 2023, 13:43 обновлено 24 мая, 13:51
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Участники Ставки верховного главнокомандующего обсудили ситуацию на фронте, поставки боеприпасов, однако основное внимание уделили обсуждению самолетов.
Зеленский, F-16
На Ставке Зеленский и военное командование обсудили вопросы перехода ВС ВСУ на новые самолеты / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Восточной группировкой Александр Сырский, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов и другие военные командующие обсудили ситуацию на фронтах войны России против Украины. Ключевой вопрос встречи – дискуссия о переходе Воздушных сил на новые боевые самолеты.

Как сообщил глава государства в своем Telegram-канале, он провел очередное заседание Ставки, в ходе которого руководитель разведки и командующие докладывали о ситуации на фронте.

"Очередная ставка. Об оперативной ситуации доложили Главком, ГУР МО, командующие ОСУВ Хортица и Таврия", - сказал Зеленский.

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По словам гаранта, Министерство обороны поделилось сведениями относительно обеспечения войск боеприпасами. Говорили и о поставках военной техники, а также наращивании производства отечественного оружия.

Особое внимание акцентировали на дискуссии об авиации и переходе Воздушных сил ВСУ на новые боевые самолеты.

"Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Истребители F-16 для Украины

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон намерен передать Украине истребители F-16, чтобы украинские войска смогли освободить свои территории и победить в войне с агрессором Россией. По его словам, вопросы поставок будут обсуждаться в ближайшие месяцы.

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл считает, что на решение вопроса о передаче Украине истребителей F-16 уйдут минимум несколько месяцев. Кроме того, нужно обсудить еще ряд организационных вопросов.

В Минобороны США сказали, что 25 мая на заседании в Раммштайне страны-союзники Украины обсудят, в том числе, и вопрос поставок Украине истребителей F-16. Украинские пилоты будут обучаться управлять боевыми самолетами в Европе.

Смотрите видео, в котором Свитан заявил, что с истребителями ВСУ могут до конца года выйти на границы 1991 года:

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