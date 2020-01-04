Епифаний предложил перенести празднование Покровы и иных праздников / УНИАН

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний признался, что ПЦУ желает праздновать Рождество 25 декабря – как в католических странах. Но тогда придется перенести празднование и остальных праздников – к примеру, Покрова Пресвятой Богородицы с 14 октября сдвинуть на 1 октября и т.д.

"Украинский народ пока не готов к календарной реформе… Церковь в целом не против, но мы говорим о том, что это не сейчас, нужно провести большую просветительскую работу. Сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, а какой против. Будем анализировать, будем работать, и в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно", – пояснил он в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеСочельник и приметы на Рождество 2020 – что нельзя делать, а что нужноКоличество верующих в Украине, согласных перейти на григорианский календарь, Епифаний оценил в 50% – хотя, по декабрьским данным соцопроса группы Рейтинг, против переноса Рождества выступили 64% опрошенных украинцев. Правда, митрополит ПЦУ признал, что большинство стороников переноса – это "непрактикующие верующие", то есть те, кто в церковь ходит лишь несколько раз в год.

"А те, кто действительно являются практикующими христианами, против переноса. Как следствие, если мы перенесем празднования по Григорианскому календарю, то увидим, что храмы будут пусты 25-го, а 7 января, соответственно, все храмы будут переполнены", – рассказал глава ПЦУ.

Напомним, православная церковь праздник Рождество отмечает на две недели позже католической.

Ранее Главред выяснил, когда сеют-веют-посевают и что делают перед Рождеством, а что делают на Старый Новый год – традиции праздников и какие колядки и щедровки поют. Читайте в нашем материале Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать.