Украинцы рассказали, когда хотят праздновать Рождество - опрос

Рождество / news.church.ua

Украинцы высказались о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Всего лишь четверть опрошенных граждан Украины поддерживают эту инициативу.

Согласно опросу группы Рейтинг, 64% опрошенных украинцев выступили против переноса Рождества. При этом еще 7% заявили, что им все равно, а 4% и вовсе не смогли ответить на вопрос.

Стоит отметить, что за три года число украинцев, которые хотят праздновать Рождество 25 декабря, увеличилось. Так, в 2016 году эту идею поддерживали только 15% опрошенных, а 69% были против.

Опрос проводился в период с 5 по 8 декабря по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Всего опросили 2000 респондентов Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как ранее сообщал Главред, в Православной церкви Украины рассказали о рисках, которые могут быть связаны с переходом ПЦУ на григорианский календарь.