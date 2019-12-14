Епифаний рассказал, когда ждать переноса даты празднования Рождества

Митрополит Епифаний / Скриншот

На сегодняшний день в Украине не все поддерживают перенос даты празднования Рождества, заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

По его словам, решение о переносе даты празднования будет принято после того, как большинство украинцев будет к этому готово.

"Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу", - подчеркнул Епифаний на брифинге по итогам Собора ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ добавил, что в восточных регионах нет особых противостояний по поводу реформы церковного календаря, передает РБК-Украина.

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Напомним, ранее Епифаний рассказал, как Филарет стремился захватить власть в ПЦУ.