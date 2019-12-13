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Епифаний рассказал, как Филарет стремился захватить власть в ПЦУ

13 декабря 2019, 15:30

Раскол между ПЦУ и Киевским патриархатом произошел сразу после получения Томоса, подчеркнул митрополит Епифаний.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Патриарх Филарет намеревался возглавить Православную церковь Украины во время выборов ее предстоятеля.

"Во время Собора перед голосованием он заявил: "Почему мне нельзя выдвигать свою кандидатуру на пост Предстоятеля ПЦУ?". Но председательствующий открыл папку, зачитал то письмо, которое было подписано им собственноручно, и на этом вопрос был закрыт. И далее состоялась процедура голосования", – сказал Епифаний ТСН.

По его словам, раскол между ПЦУ и Киевским патриархатом произошел сразу после получения Томоса: "Как мы начали с самого начала, благодаря чему вообще состоялся Объединительный Собор? Было распущено УПЦ КП и УАПЦ,сейчас мы пытаемся довести эту процедуру до конца. Юридически. На завершающем этапе находится ликвидация религиозной организации Киевской Патриархии УПЦ КП. И соответственно в связи с этим мы приняли решение для обеспечения достойного почетного Патриарха Филарета. Он пожизненно остается в своей резиденции на Пушкинской, 36, он пожизненно совершает богослужения во Владимирском соборе Киева. Мы пошли навстречу, несмотря на его определенное противостояние".

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Епифаний подчеркнул, что Филарет избрал путь конфликтов и противостояния вместо предложенной ему роли морального авторитета украинской нации.

Напомним, ранее Филарет обвинил Епифания во лжи.

УПЦ КП патриарх Филарет Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
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