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"Будет с нами": Епифаний сделал неожиданное заявление о Филарете

6 декабря 2019, 01:49

В ПЦУ еще надеются на возвращение почетного патриарха

Епифаний
Епифаний / УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний высказался относительно патриарха Филарета. По его словам, в ПЦУ еще надеются на возвращение почетного патриарха из самоизоляции.

"Владыка Филарет остается архиереем ПЦУ до сих пор. Если вы заметили, то во время проведения Священных Синодов его место ожидает до сих пор. Он самоизолировался, имеет небольшое количество сторонников, которые окружают его, но мы верим, что он передумает и в дальнейшем будет вместе с нами", – сообщил Епифаний в интервью ВВС Украина.

При этом священнослужитель отметил, что до 15 декабря они придерживались одной точки зрения.

"Когда пришло подходящее время и мы сумели провести Объединительный собор, выяснилось, что у него было свое видение развития ПЦУ", – объяснил митрополит.

Как ранее сообщал Главред, глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря, если хотят.

церковь религия Митрополит Епифаний ПЦУ
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