"Дедуган в погонах ФСБ": в Сети ответили Филарету, зовущему бунтовать против ПЦУ

Патриарх Филарет / Reuters

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет призвал своих сторонников 11 ноября выйти на акцию протеста против судебных решений в попытке ликвидации УПЦ КП.

В заявлении УПЦ КП говорится о том, что Поместный собор ПЦУ не создавал ликвидационной комиссии УПЦ КП и поэтому их церковь продолжает существовать.

В Киевском патриархате считают, что Министерство культуры Украины не имело законного права снимать с регистрации Киевскую патриархию УПЦ Киевского патриархата.

Акцию протеста сторонники УПЦ КП намерены провести в 9:00 на Европейской площади в Киеве.

Читайте также"Обращайтесь к власти, протестуйте": Филарет призвал мирян на борьбу против ЕпифанияОтметим, что новый призыв Филарета в борьбе против Православной церкви Украины скептически восприняли в Сети:

"Навіщо ви робите ці мутьки на радість МП", "А цього разу за участь в акції теж обіцяють по 100 гривен чи вже більше?", "Філаретівські хами та дуресвіти ! Хай Бог вас напоуме та врозумить", "Поэтому в наши церкви ходить нет желания, управленцы сами с собой разобраться не могут, следовательно, что они прихожанам могут показать. Поэтому ходим тока к иконам", "От ні,щоб тихенько піти собі на пенсію і хоча б зараз не показувати своїх кегебістських поглядів", "Все більше схиляюсь до думки що дідуган, таки під рясою має погони ФСБшника", "В молоді роки він був агентом КДБ, то про що мова, колишніх не буває", "Діду заспокойся! Живи з миром", "Він би так проти капітуляції виступав. А так тільки сіє розбрат як агент Кремля", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в поддержку Филарета проводились митинги, организаторы которых связанны с Россией.