Ликвидация УПЦ КП: у Филарета похвастались победой над Минкультом в суде

Суд признал противоправным приказ Минкультуры об отмене уставов УПЦ КП / УНИАН

Окружной административный суд Киева запретил органам государственной и местной власти изымать имущество УПЦ Киевского патриархата.

Как рассказали в пресс-службе УПЦ КП, суд признал противоправным приказ Минкультуры об отмене уставов УПЦ КП.

"11 сентября 2019 года судьей Русланом Арсирием вынесено решение об обеспечении иска… Суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии… Суд запретил Министерству юстиции, Министерству культуры, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии УПЦ КП и ее имущества", - сказано в сообщении.

Читайте такжеФиларет просит отозвать из Ощадбанка письмо о закрытии счета УПЦКПСуд также посчитал подачу ликвидационной комиссией Православной церкви Украины заявления об отказе от иска препятствованием доступу к правосудию. Суд запретил комиссии совершать любые действия по управлению Киевской патриархией и ее имущества.

Кроме того, в УПЦ КП отметили, ликвидация церкви является незаконной "попыткой руководства ПЦУ получить доступ к имуществу Киевской патриархии".

Напомним, 24 июня 2019 Священный Синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил судьбу почетного патриарха Филарета. Священный синод под руководством митрополита Епифания оставил патриарха Филарета в составе епископата Православной Церкви Украины, однако у Филарета забрали все канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.