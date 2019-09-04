Киевский патриархат Филарета жив: суд принял решение не в пользу "рейдеров из ПЦУ"

4 сентября 2019, 19:07

Суд Киева запретил ликвидировать УПЦ КП Филарета

Патриарх Филарет
Суд Киева запретил ликвидировать УПЦ КП Филарета / скриншот youtube.com

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), возглавляемой Филаретом, который ранее попросил Зеленского защитить его от "рейдера" Епифания, об обеспечении иска о запрете ее ликвидации.

"Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению иска", - сказано в сообщении пресс-службы Киевского патриархата.

При этом речь идет об иске УПЦ КП о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии во главе с митрополитом Черкасским новой церковной структуры Украины - Православной церкви Украины – Иоанном (Яременко А.В.).

Для обеспечения иска адвокатами Киевской патриархии УПЦ КП были поданы в Окружной админсуд Киева соответствующие заявления.

"Отныне, Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения по данному делу законную силу", - сказано в собщении.

Отметим. в комментариях под сообщением о решении суда, украинцы поздравили Филарета с победой.

"ВІТАЮ ! Прогнозоване рішення !!! Негоже єпископату ПЦУ займатись рейдерством у Київського Патріархату !!! Створіть щось в цьому житті своїми руками , та не дуріть Патріарха Філарета , який вас виростив , щоб ви були тими ким зараз є !!! Побійтесь Бога пастирі ви наші !!!", - сказал Сергей Возный.

Напомним, ранее Филарет решил засудить соратника Епифания. Член синода Православной церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) сообщил о том, что против него подал иск почетный патриарх Филарет.

"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о "защите чести и достоинства", - написал Зоря в своем Facebook.

Читайте также"Он - предстоятель, а я - никто": Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и ЕпифанийТакже ранее Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри. 24 июня 2019 в Доме митрополита Епифания на территории Святой Софии Киевской заседал Священный Синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ), на котором решалась судьба почетного патриарха Филарета. Священный синод под руководством митрополита Епифания оставил патриарха Филарета в составе епископата Православной Церкви Украины, однако у Филарета забрали все канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

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