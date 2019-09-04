Киевский патриархат Филарета жив: суд принял решение не в пользу "рейдеров из ПЦУ"

Суд Киева запретил ликвидировать УПЦ КП Филарета / скриншот youtube.com

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), возглавляемой Филаретом, который ранее попросил Зеленского защитить его от "рейдера" Епифания, об обеспечении иска о запрете ее ликвидации.

"Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению иска", - сказано в сообщении пресс-службы Киевского патриархата.

При этом речь идет об иске УПЦ КП о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии во главе с митрополитом Черкасским новой церковной структуры Украины - Православной церкви Украины – Иоанном (Яременко А.В.).

Для обеспечения иска адвокатами Киевской патриархии УПЦ КП были поданы в Окружной админсуд Киева соответствующие заявления.

"Отныне, Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения по данному делу законную силу", - сказано в собщении.

Отметим. в комментариях под сообщением о решении суда, украинцы поздравили Филарета с победой.

"ВІТАЮ ! Прогнозоване рішення !!! Негоже єпископату ПЦУ займатись рейдерством у Київського Патріархату !!! Створіть щось в цьому житті своїми руками , та не дуріть Патріарха Філарета , який вас виростив , щоб ви були тими ким зараз є !!! Побійтесь Бога пастирі ви наші !!!", - сказал Сергей Возный.

Напомним, ранее Филарет решил засудить соратника Епифания. Член синода Православной церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) сообщил о том, что против него подал иск почетный патриарх Филарет.

"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о "защите чести и достоинства", - написал Зоря в своем Facebook.

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