"Закройте деда в сарай": Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри

24 июня 2019, 17:50

Священный синод 24 июня, в понедельник, оценил все действия и заявления патриарха Филарета, и принял несколько важных решений.

Синод решил судьбу Филарета
Синод решил судьбу Филарета / facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

24 июня 2019 в Доме митрополита Епифания на территории Святой Софии Киевской заседал Священный Синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ), на котором решалась судьба почетного патриарха Филарета.

По информации, сам Филарет не явился на это заседание. Также не было архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия.

Отметим, 20 июня собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос. На "поместном соборе" решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.

Также на том "соборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный ПЦУ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит украинскую церковь в зависимость от Вселенского патриархата.

Так вот, Священный синод 24 июня, в понедельник, оценил все действия и заявления патриарха Филарета, и принял несколько важных решений. В частности, у Филарета забрали все приходы и монастыри Киева.

"В связи с невыполнением Почетным Патриархом Филаретом в отведенный Священным Синодом срок предварительного решения Синода по представлению на регистрацию документов Киевской епархии, учитывая многочисленные просьбы приходов и монастырей г.Киева к Предстоятелю, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, о принятии их в непосредственное подчинение, как это и положено по каноническим правилам - отменить п. 4 Журнала №1 заседания Священного Синода от 5 февраля 2019 и подчинить Митрополиту Киевскому и всея Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все приходы и монастыри г.Киева, которые до 15 декабря 2018 находились в составе УПЦ Киевского Патриархата и по решению Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата (15 декабря 2018) и Объединительного Собора (15 декабря 2018) является в составе Православной Церкви Украины", - сказано в сообщении пресс-службы ПЦУ.

Сторонникам Филарета, архимандриту Андрею (Маруцаку) и иеромонаху Илье (Зеленскому), которых ранее публично наказали в ПЦУ, разрешили письменно в течение одного месяца обратиться к Священному Синоду путем подачи прошения на имя Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, по рассмотрению их дел.

Священный синод под руководством митрополита Епифания оставил патриарха Филарета в составе епископата Православной Церкви Украины, однако у Филарета забрали все канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Отметим, Синод дал право Филарету пойти на поклон к Епифанию путем написания письма относительно его будущего положения в православной церкви.

Читайте также"Варфоломей в шоке": у Епифания отбили атаку Филарета на монастырьДобавим, что Синод исключил из состава епископата ПЦУ преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии.

Такое решение приняли из-за "действия священнослужителей направленных на противостояние в церковной среде, сопротивление соборным решением и участие в осуществлении рукоположений в чужой епархии вопреки уставу".

В социальной сети Facebook граждане решение Священного синода восприняли по-разному. Многие пишут о том, что решение Синода 24 июня в отношении патриарха Филарета довольно мягкое.

"Зачініть діда в клуні, щоб не вередував, бо перед людьми невдобно", - пишет Борис Мещерин.

"Це церковна політика. Вона майже не відрізняється від світської. Такі ж змови, союзи, зради. Все як у всіх.Але по-суті Філарет неправий в цій ситуації. Замість того, щоб доживати роки почесним патріархом і тішитися об'єднанням ПЦУ, він піддався жадобі і виратив усе: повагу, підтримку", - убежден Serhii Tiuftii.

"Правильно. Гнати в шию ласого до влади Філарета", - отметил Богдан Полудненко.

Другие убеждены в том, что Епифаний занимается мародерством.

"Зрадник Епіфаній займається мародерством спадка Патріарха Філарета ще за його життя!", - отметил Максим Гришенко.

"Битва Попів", - кратко и емко прокомментировал Yura Furdui.

"З яких це пір митрополія іноземної дежави позбавляє Київський патріархат чого небудь, не має права!", - считает Сергей Яромлюк.

"Він всю цю церкву створив, кожну парафію вистраждав, пішов на конфлікт із руськими, не злякався, а тепер його просто розтоптали на угоду пороху. Невже Ви цього не розумієте?", - настаивает Татьяна Кучерук.

Напомним, ранее представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт".

Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

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