Представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт" / Униан

Санкции против почетного патриарха Филарета за созыв Собора УПЦ КП Константинополь применять не будет.

С таким заявлением выступил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

Разговоры на эту тему он назвал "спекуляциями".

"Патриарх Филарет является иерархом Украинской Православной Церкви Константинопольского Патриархата. И поэтому все решения, которые касаются ПЦУ, они принимаются Украинской церковью", – пояснил Евстратий в интервью 5 каналу.

Читайте такжеТомос и вина Порошенко: религиовед объяснил, на кого стоит вешать собак за самоуправный собор ФиларетаЧто касается самого Собора, то "это собрание, которое ни в коем случае не может быть Поместным Собором Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", заявил Зоря. На это, по его словам, есть несколько причин. Суть которых сводится к тому, что УПЦ КП прекратила свое существовании при создании УПЦ – на объединительном Соборе 15 декабря 2018 года.

Напомним, ранее Филарет приоткрыл завесу тайны избрания Епифания митрополитом ПЦУ, рассказав о бакшише (денежном подношении) в 20 тысяч долларов США. До этого религиовед Руслан Халиков объяснил, на кого стоит вешать собак за самоуправный собор Филарета.