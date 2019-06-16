Филарет пренебрег запретом Епифания и разослал приглашения на Собор УПЦ КП

Патриарх Филарет / Reuters

От имени почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета осуществляется рассылка епископам ПЦУ приглашения на свой поместный собор.

Соответствующее сообщение и фотокопию документа в воскресенье, 16 июня, опубликовал портал Cerkvarium.

Согласно приглашению, поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата состоится в Свято-Владимирском соборе Киева в ближайший четверг, 20 июня.Документ подписан "Патриархом Киевским и всея Руси-Украины".

Напомним, ранее Филарет приоткрыл завесу тайны избрания Епифания митрополитом ПЦУ, рассказав о бакшише (денежном подношении) в 20 тысяч долларов США. До этого религиовед Руслан Халиков объяснил, на кого стоит вешать собак за самоуправный собор Филарета.



