Бакшиш в 20 тысяч долларов: Филарет приоткрыл завесу тайны избрания Епифания

Почетный патриарх неожиданно сообщил, что лично слышал о том, что некоторым архиереям платили за голосование за Симеона по 20 тысяч долларов.
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, на которого на днях жестко наехал бывший патрон Правого сектора Дмитрий Ярош, приоткрыл завесу тайны избрания предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, и признался, что слышал о подкупе в этом важном для страны процессе.
Филарет заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко планировал сделать предстоятелем Украинской церкви вовсе не Епифания, а митрополита Винницкого Симеона. Сам же Филарет продвигал кандидатуру Епифания.
"Обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - рассказал почетный патриарх в интервью Главкому.
Кроме того, почетный патриарх Филарет неожиданно сообщил, что лично слышал о том, что некоторым архиереям платили за голосование за Симеона по 20 тысяч долларов.
"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тысяч долларов. Но правда это или нет - я утверждать не могу", - подчеркнул патриарх.
Читайте такжеТомос и вина Порошенко: религиовед объяснил, на кого стоит вешать собак за самоуправный собор ФиларетаРанее почетный патриарх Филарет решил созвать поместный православный Собор.
Также патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.
Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.
Кроме того, СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.