Бакшиш в 20 тысяч долларов: Филарет приоткрыл завесу тайны избрания Епифания

Филарет заявил, что Порошенко не хотел видеть Епифания главой ПЦУ / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, на которого на днях жестко наехал бывший патрон Правого сектора Дмитрий Ярош, приоткрыл завесу тайны избрания предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, и признался, что слышал о подкупе в этом важном для страны процессе.

Филарет заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко планировал сделать предстоятелем Украинской церкви вовсе не Епифания, а митрополита Винницкого Симеона. Сам же Филарет продвигал кандидатуру Епифания.

"Обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - рассказал почетный патриарх в интервью Главкому.

Кроме того, почетный патриарх Филарет неожиданно сообщил, что лично слышал о том, что некоторым архиереям платили за голосование за Симеона по 20 тысяч долларов.

"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тысяч долларов. Но правда это или нет - я утверждать не могу", - подчеркнул патриарх.

Читайте такжеТомос и вина Порошенко: религиовед объяснил, на кого стоит вешать собак за самоуправный собор ФиларетаРанее почетный патриарх Филарет решил созвать поместный православный Собор.

Также патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Кроме того, СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.