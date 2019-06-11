"Старческий маразм": Ярош жестко наехал на Филарета и призвал его остепениться

Ярош призвал Филарета опомниться / УНИАН

Бывший патрон Правого сектора, нардеп Дмитрий Ярош вменил в вину почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету подыгрывание Кремлю, и призвал его остепениться.

"Стараюсь никогда не влезать в религиозно-церковные дела, но то, что делает уважаемый Патриарх украинского православия Филарет находится за чертой моего понимания", - написал Ярош на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, создание Поместной Украинской Православной Церкви - это дело не только православных.

"Это событие, кроме религиозного, имеет и идеологическое и государственное стратегическое значение для "мертвых, живых и нерожденных" украинцев. Владыка Филарет, опомнитесь! Не подыгрывайте Кремлю! Особенно сейчас - когда реванш империи как никогда опасен", - убежден Ярош.

Также Ярош высказал мнение, что у Филарета Бог отобрал разум.

"Люди говорят: "Если Бог кого хочет наказать, то отбирает разум". Не надо, именно сейчас, ослаблять украинство и христианство. Опомнитесь! Пусть Вас, Владыка, Бог образумит!", - резюмировал Ярош.

Под сообщением Дмитрия Яроша градоначальник Днепра Борис Филатов написал: "Безмерное властолюбие помноженное на старческий маразм".

Ранее почетный патриарх Филарет решил созвать поместный православный Собор.

Также патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Кроме того, СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.