"Он - предстоятель, а я - никто": Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний

23 мая 2019, 18:17

Патриарх Филарет в очередной раз заявил, что выдвигал кандидатуру Епифания именно на основании договоренностей.

Патриарх Филарет
Филарет рассказал, как его одурачил Епифаний / fanarion.blogspot.com

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Патриарх Филарет в очередной раз заявил, что выдвигал кандидатуру Епифания именно на основании договоренностей: "Мы договорились с президентом и архиереями на нашем соборе, я выдвигаю кандидатуру Епифания в предстоятели".

"Мне сказали: "Вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру", – а я имел на это право и, думаю, был бы выбран. Но вселенский патриарх поставил условие: томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры", – заявил руководитель официально распущенной УПЦ КП в интервью проекта Радио Свобода с участием Голоса Америки Настоящее время.

Читайте такжеЦерковный скандал: во Вселенском патриархате ответили на заявление ФиларетаФиларет уточнил, что после получения томоса должен был управлять этой церковью внутри страны.

"И я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь, но после получения томоса я буду управлять этой церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он – предстоятель, а я – никто", – заявил Филарет.

Филарет также рассказал о том, кто и чего от него требовал:

"Епифаний требовал от меня подписать бумагу о том, что я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры. Если с точки зрения канонов и свободы, то условия такие ставить невозможно".

В свою очередь, от Епифания этого требовал Порошенко, считает Филарет.

"Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей... Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоятеля Украинской православной церкви", – сказал Филарет, но отметил, что это не публичный документ, и показывать его отказался.

"Оригинал у вселенского патриарха. Ему передал Порошенко. То есть была договоренность, от которой отказался и президент Порошенко, и митрополит Епифаний. И это нечестно", – заявил Филарет.

В то же время, 23 мая на сайте Fanarion появился текст официального релиза Вселенской Патриархии по результатам встречи от 22 мая ее представителей - митрополита Гальского Эммануила и второго секретаря Священного Синода диакона Григория с митрополитом-патриархом Филаретом.

Патриарх Филарет
Филарет в то же время поддерживает Епифания / fanarion.blogspot.com

В Константинополе сообщили: "Почтенный Митрополит бывший Киевский Филарет заверил Всесвятейшего через его представителей в том, что он продолжает поддерживать, несмотря на попытку создания извне атмосферы разъединения, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который также является его духовным чадом, и сохраняет бдительность и живой интерес к ходу дел Церкви Украины".

Читайте такжеЦерковный скандал: Филарет заявил, что Москва довольна делами ЕпифанияНапомним, 24 мая соберется Священный синод Православной церкви Украины, на котором решится судьба почетного патриарха Филарета.

Отметим, Митрополит Епифаний еще 16 мая обещал, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия Филарета. Он тогда также опроверг обвинения почетного патриарха в попытке "отправить его на покой". Об этом Епифаний заявил в интервью ВВС News Украина.

"На Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства. Я, как предстоятель, и Священный синод призваны делать все, чтобы в церкви царили единство и мир", - говорил глава ПЦУ.

Также ранее патриарх Филарет обвинил Епифания и Порошенко в нарушении договоренностей. Он рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 в соборе св.Софии. Филарет добавил, что нарушил договоренности и пока еще действующий президент Украины П. Порошенко.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
договоренности Петр Порошенко Варфоломей патриарх Филарет Митрополит Епифаний новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:28
Луценко вспомнил, как с удовольствием ходил на концерты 95 Квартала
19:20
Посол Великобритании посмеялась над Зеленским
18:46
В Минюсте пояснили, как проверят на люстрацию главу АП Богдана
18:43
Потап и Настя Каменских официально поженились: появились первые фото и видео со свадьбы
18:19
"Секси": Дорофеева с мужем выбрали стильные образы на свадьбу Каменских
18:17
"Он - предстоятель, а я - никто": Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний
17:46
Свадьба года: бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских
17:27
Боевики не пускали детей сдать ВНО по украинскому: в ОГА нашли выход
17:25
Бутусов прокомментировал его возможное назначение на должность министра обороны
17:14
"Народный поджопник так и выглядит": соцсети про петицию об отставке Зеленского
17:07
Война гигантов: чем закончится схватка США и Китая и почему может быть больно Украине
16:58
Роспуск Рады: в Верховный суд поступил иск на указ Зеленского
16:33
Не референдум, а опрос: Зеленский объяснил свое решение
16:21
Каноническая Сара Коннор и постаревший Шварценеггер: вышел трейлер нового Терминатора Видео
16:04
Церковный скандал: завтра решится судьба Филарета
15:57
"Полный трэш": у Зеленского и Порошенко обвинили Кабмин в заговоре в пользу Ахметова
15:41
Связаны руки и пробита голова: бывший молдавский мэр-беглец найден мёртвым под Одессой
15:29
В ЦИК назвали условие, без которого не будет досрочных выборов 2019
15:24
Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников Фото Видео
15:15
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса
15:09
Пів Києва, експрезидент: главные изменения нового правописания украинского языка
15:01
Украина решила разъяснить ООН на счет закона об украинском языке
14:42
Столетняя именинница из Новой Зеландии раскрыла личный секрет долголетия
14:25
Зеленский разъяснил позицию по вопросу переговоров с Россией
14:16
Портнов подал заявление против Порошенко об отмывании $300 млн
14:16
Потап и Настя женятся: любовь длиною в 13 лет, расплата за популярность и "поющая шлюха"
14:10
На частные энергокомпании нельзя перекладывать компенсацию роста тарифов населения - эксперт
13:59
Скандал на передовой: в ВСУ разослали опросник о переговорах с боевиками, командование заявило об ошибке
13:36
От "мечты детства" до "всегда знал, что вы по*бываетесь": как поклонники реагируют на свадьбу Насти и Потапа Видео
13:32
В ЦИК назвали дату старта избирательного процесса внеочередных выборов Рады
12:52
Экс-кандидат в президенты обжаловал роспуск Рады. Появилась реакция Зеленского
12:42
Партия Зеленского является безоговорочным лидером парламентской гонки – опрос
12:41
СБУ затягивает дело по дискредитации Яценюка
12:38
Председатель НЭСАУ Лещинский рассказал, как строительство может изменить лицо Украины
12:21
Кравчук предложил учитывать позицию боевиков при решении конфликта на Донбассе
12:00
Грозы, шквалы и град: синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся дожди Видео
11:24
"В министерстве таких возможностей нет": Абромавичус рассказал Зеленскому, где согласен на него работать Видео
11:08
Новый начальник Генштаба анонсировал кадровые чистки и назвал свою главную задачу
11:03
"Последняя точка перед спуском": Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому
10:51
Почему БПП и Народный фронт цепляются за "мажоритарку" мнение
10:44
"Позор и безобразие": Макарий предупредил об угрозе потери томоса
10:34
"Пустите хоть в суд": Саакашвили требует от Зеленского вернуть ему гражданство
10:05
Главные новости 23 мая: опубликован указ о выборах Рады, РФ "потеряла" украинских заложников, Потап женится на Каменских Видео
10:03
В день свадьбы Потап оригинально признался полуголой Каменских в любви и объяснил, почему прятал ее от всех Видео
09:39
Град и ливни: в Украине объявили штормовое предупреждение
09:39
Зеленский насыщает вертикаль своими кадрами: что происходит мнение
09:24
Настя Каменских досье
09:23
Порошенко списал открытие против него уголовных дел на старт парламентской кампании
08:51
Указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных парламентских выборах вступил в силу
08:26
Курс валют на 23 мая: гривна отступила, доллар и евро подорожали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять