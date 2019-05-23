"Он - предстоятель, а я - никто": Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний

Филарет рассказал, как его одурачил Епифаний / fanarion.blogspot.com

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Патриарх Филарет в очередной раз заявил, что выдвигал кандидатуру Епифания именно на основании договоренностей: "Мы договорились с президентом и архиереями на нашем соборе, я выдвигаю кандидатуру Епифания в предстоятели".

"Мне сказали: "Вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру", – а я имел на это право и, думаю, был бы выбран. Но вселенский патриарх поставил условие: томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры", – заявил руководитель официально распущенной УПЦ КП в интервью проекта Радио Свобода с участием Голоса Америки Настоящее время.

Читайте такжеЦерковный скандал: во Вселенском патриархате ответили на заявление ФиларетаФиларет уточнил, что после получения томоса должен был управлять этой церковью внутри страны.

"И я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь, но после получения томоса я буду управлять этой церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он – предстоятель, а я – никто", – заявил Филарет.

Филарет также рассказал о том, кто и чего от него требовал:

"Епифаний требовал от меня подписать бумагу о том, что я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры. Если с точки зрения канонов и свободы, то условия такие ставить невозможно".

В свою очередь, от Епифания этого требовал Порошенко, считает Филарет.

"Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей... Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоятеля Украинской православной церкви", – сказал Филарет, но отметил, что это не публичный документ, и показывать его отказался.

"Оригинал у вселенского патриарха. Ему передал Порошенко. То есть была договоренность, от которой отказался и президент Порошенко, и митрополит Епифаний. И это нечестно", – заявил Филарет.

В то же время, 23 мая на сайте Fanarion появился текст официального релиза Вселенской Патриархии по результатам встречи от 22 мая ее представителей - митрополита Гальского Эммануила и второго секретаря Священного Синода диакона Григория с митрополитом-патриархом Филаретом.

Филарет в то же время поддерживает Епифания / fanarion.blogspot.com

В Константинополе сообщили: "Почтенный Митрополит бывший Киевский Филарет заверил Всесвятейшего через его представителей в том, что он продолжает поддерживать, несмотря на попытку создания извне атмосферы разъединения, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который также является его духовным чадом, и сохраняет бдительность и живой интерес к ходу дел Церкви Украины".

Читайте такжеЦерковный скандал: Филарет заявил, что Москва довольна делами ЕпифанияНапомним, 24 мая соберется Священный синод Православной церкви Украины, на котором решится судьба почетного патриарха Филарета.

Отметим, Митрополит Епифаний еще 16 мая обещал, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия Филарета. Он тогда также опроверг обвинения почетного патриарха в попытке "отправить его на покой". Об этом Епифаний заявил в интервью ВВС News Украина.

"На Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства. Я, как предстоятель, и Священный синод призваны делать все, чтобы в церкви царили единство и мир", - говорил глава ПЦУ.

Также ранее патриарх Филарет обвинил Епифания и Порошенко в нарушении договоренностей. Он рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 в соборе св.Софии. Филарет добавил, что нарушил договоренности и пока еще действующий президент Украины П. Порошенко.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.