Церковный скандал: завтра решится судьба Филарета

23 мая 2019, 16:04

Епифаний еще 16 мая заявил, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия Филарета.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Завтра решится судьба Филарета / vidomosti.kiev.ua

24 мая соберется Священный синод Православной церкви Украины, на котором рассмотрят ситуацию с почетным патриархом Филаретом.

Отметим, Митрополит Епифаний еще 16 мая обещал, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия Филарета. Он тогда также опроверг обвинения почетного патриарха в попытке "отправить его на покой". Об этом Епифаний заявил в интервью ВВС News Украина.

"На Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства. Я, как предстоятель, и Священный синод призваны делать все, чтобы в церкви царили единство и мир", - говорил глава ПЦУ.

По информации, Священный синод начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской. Информацию подтвердили в пресс-службе ПЦУ, передает УНН.

Напомним, ранее патриарх Филарет обвинил Епифания и Порошенко в нарушении договоренностей. Он рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 в соборе св.Софии. Филарет добавил, что нарушил договоренности и пока еще действующий президент Украины П. Порошенко.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
синод патриарх Филарет Томос Митрополит Епифаний ПЦУ новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:21
Каноническая Сара Коннор и постаревший Шварценеггер: вышел трейлер нового Терминатора
16:04
Церковный скандал: завтра решится судьба Филарета
15:57
"Полный трэш": у Зеленского и Порошенко обвинили Кабмин в заговоре в пользу Ахметова
15:41
Связаны руки и пробита голова: бывший молдавский мэр-беглец найден мёртвым под Одессой
15:29
В ЦИК назвали условие, без которого не будет досрочных выборов 2019
15:24
Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников Фото Видео
15:15
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса
15:09
Пів Києва, експрезидент: главные изменения нового правописания украинского языка
15:01
Украина решила разъяснить ООН на счет закона об украинском языке
14:42
Столетняя именинница из Новой Зеландии раскрыла личный секрет долголетия
14:25
Зеленский разъяснил позицию по вопросу переговоров с Россией
14:16
Портнов подал заявление против Порошенко об отмывании $300 млн
14:16
Потап и Настя женятся: любовь длиною в 13 лет, расплата за популярность и "поющая шлюха"
14:10
На частные энергокомпании нельзя перекладывать компенсацию роста тарифов населения - эксперт
13:59
Скандал на передовой: в ВСУ разослали опросник о переговорах с боевиками, командование заявило об ошибке
13:36
От "мечты детства" до "всегда знал, что вы по*бываетесь": как поклонники реагируют на свадьбу Насти и Потапа Видео
13:32
В ЦИК назвали дату старта избирательного процесса внеочередных выборов Рады
12:52
Экс-кандидат в президенты обжаловал роспуск Рады. Появилась реакция Зеленского
12:42
Партия Зеленского является безоговорочным лидером парламентской гонки – опрос
12:41
СБУ затягивает дело по дискредитации Яценюка
12:38
Председатель НЭСАУ Лещинский рассказал, как строительство может изменить лицо Украины
12:21
Кравчук предложил учитывать позицию боевиков при решении конфликта на Донбассе
12:00
Грозы, шквалы и град: синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся дожди Видео
11:24
"В министерстве таких возможностей нет": Абромавичус рассказал Зеленскому, где согласен на него работать Видео
11:08
Новый начальник Генштаба анонсировал кадровые чистки и назвал свою главную задачу
11:03
"Последняя точка перед спуском": Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому
10:51
Почему БПП и Народный фронт цепляются за "мажоритарку" мнение
10:44
"Позор и безобразие": Макарий предупредил об угрозе потери томоса
10:34
"Пустите хоть в суд": Саакашвили требует от Зеленского вернуть ему гражданство
10:05
Главные новости 23 мая: опубликован указ о выборах Рады, РФ "потеряла" украинских заложников, Потап женится на Каменских Видео
10:03
В день свадьбы Потап оригинально признался полуголой Каменских в любви и объяснил, почему прятал ее от всех Видео
09:39
Град и ливни: в Украине объявили штормовое предупреждение
09:39
Зеленский насыщает вертикаль своими кадрами: что происходит мнение
09:24
Настя Каменских досье
09:23
Порошенко списал открытие против него уголовных дел на старт парламентской кампании
08:51
Указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных парламентских выборах вступил в силу
08:26
Курс валют на 23 мая: гривна отступила, доллар и евро подорожали
08:20
Почему депутаты на самом деле объявили войну Зеленскому мнение
08:07
Война гигантов: чем закончится схватка США и Китая и почему может быть больно Украине
07:55
"Опасно и безответственно": Вакарчук оценил идею команды Зеленского о референдуме по соглашениям с РФ
07:25
Марчук объяснил, почему Россия "потеряла" 80 украинских заложников
07:15
Попал в ловушку: что стоит за назначениями Зеленского и каких сюрпризов ждать дальше
06:57
Чем опасен референдум о мирных соглашениях с Россией мнение
06:33
При Зеленском будут публичные "казни" — экстрасенс
06:05
Когда последний звонок 2019
05:26
Варенье из розы: как сварить обалденное полезное варенье Фото
04:51
У Гриценко и Садового есть только один шанс попасть в Раду - журналист
04:12
Тина Кунаки показала пышную грудь крупным планом
03:20
Кулинарный эксперт раскрыл секрет, как варить самую вкусную манную кашу
02:49
Эксперты объяснили, почему в Украине подешевел доллар
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять