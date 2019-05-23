Церковный скандал: завтра решится судьба Филарета

Завтра решится судьба Филарета / vidomosti.kiev.ua

24 мая соберется Священный синод Православной церкви Украины, на котором рассмотрят ситуацию с почетным патриархом Филаретом.

Отметим, Митрополит Епифаний еще 16 мая обещал, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия Филарета. Он тогда также опроверг обвинения почетного патриарха в попытке "отправить его на покой". Об этом Епифаний заявил в интервью ВВС News Украина.

"На Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства. Я, как предстоятель, и Священный синод призваны делать все, чтобы в церкви царили единство и мир", - говорил глава ПЦУ.

По информации, Священный синод начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской. Информацию подтвердили в пресс-службе ПЦУ, передает УНН.

Напомним, ранее патриарх Филарет обвинил Епифания и Порошенко в нарушении договоренностей. Он рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 в соборе св.Софии. Филарет добавил, что нарушил договоренности и пока еще действующий президент Украины П. Порошенко.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.