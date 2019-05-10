Возвращение Филарета: СМИ рассказали о планах патриарха по восстановлению УПЦ КП

Патриарх Филарет / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины, постоянный член Священного синода ПЦУ Филарет рассылает приглашения епископам Православной церкви Украины на встречу.

Он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы предпочел сам возглавить.

Как подчеркнул Филарет в интервью ТСН, Киевский патриархат все еще существует.

Как подчеркнул предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, конфликт с Филаретом существует - с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили службу вместе.

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Вместе с тем Епифаний считает, что даже разговоры о возвращении в прошлое – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию.

"Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", - добавил Епифаний.

Напомним, ранее Филарет дал наказ Владимиру Зеленскому после его победы на выборах.