"Реальная борьба со злом": Филарет дал наказ Зеленскому после победы на выборах

Патриарх Филарет / Reuters

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, поздравляя Владимира Зеленского с избранием президентом Украины, подчеркнул, что украинский народ продемонстрировал высокие стандарты демократии.

Он отметил, что будущий президент даст присягу "перед Богом и людьми" защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.

"В связи с этим хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете сознательны доверия нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с российским агрессором", - написал Филарет в Facebook.

Он считает, что подавляющее большинство сограждан отдали голоса за Зеленского, потому что стремились к более решительной борьбе с коррупцией.

"Коррупция – страшная беда, которая годами разъедает наше государство, подрывает доверие не только своих граждан, но и международных партнеров. Надеюсь, что Вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", - также отметил он.

Также патриарх Филарет подчеркнул важность сохранения единства и национальной консолидации ввиду продолжающейся российской агрессии против Украины.

Читайте также"Ваше Превосходительство": как в мире отреагировали на триумф Зеленского

"Хочу отметить, что украинцы очень миролюбивая нация, что подтверждается уникальным в мировой истории фактом – добровольным отказом от ядерного оружия. Но нам мир в неволе не нужен. Господь создал человека свободным. И мы должны дорожить свободой", - сказал он.

Филарет заявил, что первоочередной задачей для Зеленского на посту президента должна стать "консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека".

"Убежден, что Вам хватит сил и мудрости достойно выполнять возложенные на Вас функции главы государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего, отстоять национальный суверенитет, восстановить территориальную целостность Украины и совместными усилиями сделать ее процветающей и европейской страной. Желаю успехов на нелегком и ответственном посту", - добавил Филарет.

Напомним, ранее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке.