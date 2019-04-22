"Посадки будут": у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке

Иван Апаршин / gp.org.ua

Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил о том, что к ответственности будут привлечены все лица, задействованные в коррупционных схемах в "оборонке".

По его словам, также не смогут избежать ответственности и лица, виновные в сдаче Крыма.

"Могу совершенно точно заверить: все, кто каким-то образом причастен к многочисленным полукриминальным схемам по горюче-смазочным материалам, нарушениям в системе обеспечения ВСУ – не избегут ответственности. Документы по всем этим должностным лицам будут переданы в прокуратуру для принятия решения. Очевидно: посадки будут", - пишет Апаршин в своем блоге.

Он также анонсировал обнародование новых данных о трагических эпизодах войны на Донбассе и захвате Крыма Россией.

"Правда об Иловайске, о Дебальцево, о начале войны в 2014 году, о захвате Крыма – будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие (либо не принимавшие вообще) решения – будут привлечены к ответственности", - добавил Апаршин.

Напомним, ранее Апаршин рассказал о коррупции в ведомстве Степана Полторака.