"Они тырят деньги": в ЗеКоманде рассказали о коррупции в ведомстве Полторака

Степан Полторак / УНИАН

Полковник запаса, эксперт в области безопасности и обороны, член ЗеКоманды Иван Апаршин рассказал о том, почему ушел с должности советника министра обороны Степана Полторака.

"Когда-то я пришел и к господину Полтораку и сказал ему: "господин Полторак, а давайте я Вам помогу, я это знаю и у меня есть опыт". Он сказал "давайте", и я стал советником Полторака. Но потом я увидел, что они только тырят деньги и больше ничем не занимаются, и я ушел от него", - рассказал Апаршин в интервью Українським Новинам.

Он также добавил, что намерен реформировать сектор обороны и существенно уменьшить коррупцию.

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата в Главреде обратил внимание на серьезный подрыв коррупцией украинского оборонно-промышленного комплекса.