Зеленский представил свою команду: кто будет управлять Украиной в случае его победы

С этими людьми кандидат пообещал "строить Украину, которая не является младшей сестрой России".
18 апреля в прямом эфире программы Право на власть кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду.
"Три месяца мы работали. Это все волонтеры в политике… Мы с этими людьми будем строить Украину, сильную, мощную, свободную Украину, которая не является младшей сестрой России. Которая не является коррумпированным партнером Европы, а нашу независимую Украину", — заявил Зеленский.
Команда Зеленского:
Александр Данилюк — международные отношения, финансы и экономика, банковская политика.
Евгений Комаровский — эксперт по медицине.
Андрей Герус — отвечает за направления ЖКХ и энергетики и антимонопольное регулирование.
Руслан Степанчук — идеолог, отвечает за законопроектную работу. Ученый.
Руслан Рябошапка — правоохранительная и антикоррупционная политика.
Иван Баканов — отвечает за работу с Верховной Радой.
Читайте также"Порошенко потоптался по всем, но его уделал шахматист": политолог объяснил, откуда у Зеленского такие высокие рейтингиДенис Монастырский — правоохранительные органы.
Дмитрий Разумков — вопросы внутренней политик.
Галина Янченко — эксперт по антикоррупционной политике.
Иван Апаршин — эксперт по безопасности и обороне.
Сергей Ионушас — органы правосудия.
Виктория Страхова — банковская деятельность.
Ирина Венидиктов — реформа судебной реформы.
Даниил Гетьманцев — экономика.
Олег Бондаренко — экологическая политика.
Михаил Федоров — руководитель диджитал направление Зе команды.
Читайте такжеРоспуск Рады, закон об импичменте и особый статус Донбасса: основные тезисы интервью ЗеленскогоСергей Кальченко — эксперт по избирательному законодательству.
Александр Мережко — эксперт по вопросам международных отношений и народовластия.
Марина Барнина — реализация равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Сергей Бабак — эксперт по образованию и науке.
Как сообщалось, партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. В целом, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют шесть партий.
Напомним, по данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, за Зеленского намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором. При этом за Порошенко готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.
А по данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.
Ранее Савченко призналась, за кого будет голосовать во втором туре. В принципе, решение депутата было ожидаемым.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур
Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое.
Выборы президента Украины 2019: кандидаты
Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.
Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%.
За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%.
Второй тур выборов в Украине 2019: дата
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.
Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты
Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат:
- до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов.
- 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.
- до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.
Кандидаты в президенты Украины 2019: рейтинг
Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг, обнародованные 11 апреля, из тез, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 71% респондентов поддержал Зеленского, а Порошенко — 29%.
Ранее КМИС провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнал, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.
"Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут...", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился", — сообщил гендиректор института Владимир Паниотто.
А уже по состоянию на 16 апреля, по данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, за Зеленского намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором. При этом за Порошенко готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.
По данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.