Зеленский оглушительно побеждает Порошенко во втором туре президентских выборов - опрос

Зеленский / Reuters

Во втором туре президентских выборов, который состоится 21 апреля, 72,2% опрошенных украинцев готовы проголосовать за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.

В то же время действующему президенту Петру Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отметим, что данные опроса отображают потенциальные голоса респондентов из числа тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, причем 2,4% хотят испортить бюллетень.

/ kiis.com.ua

В КМИС сообщили, что из общего количества опрошенных 48,4% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 17% - за действующего главу государства.

Кроме того, 17,9% из них заявили, что не определились с выбором, 1,6% - что намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены принимать участие в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопрос.

/ kiis.com.ua

Опрос проводился в период с 9 по 14 апреля среди 2,004 тыс. респондентов в возрасте с 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.

Напомним, согласно исследованию социологической группы Рейтинг, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71% избирателей.